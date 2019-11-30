M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)

M1 Music Awards - ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом "М1" в 2015 года. Сегодня в Киеве во Дворце Спорта состоялась пятая музыкальная церемония награждения выдающихся исполнителей 2019 года. Напомним, что всего было представлено 10 номинаций.
Победители объявлены, поэтому мы предлагаем ознакомиться с полным списком победителей 2019 года премии M1 Music Awards.
Номинация "Певица года": победила NK (Настя Каменских)
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Номинация "Золотий грамофон": победила Тина Кароль – "Сила высоты"
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Номинация "Прорыв года": победил MELOVIN – "Ти"
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Номинация "Червона Рута": победила NK | Настя Каменских – "Обіцяю"
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Номинация "За внесок у розвиток національної музичної индустрії": победила Верка Сердючка
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Номинация "Хит года": победила группа "Время и Стекло" – "Дим"
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Номинация "Dance Parade": победил MONATIK – "Love It Ритм"
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Номинация "Рок. Только Рок!": победила группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"