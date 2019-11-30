Скачать
Суббота, 30.11.2019
Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство
Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство
Бородянский: 92% украинцев не умеют отличать правду от лжи
Бородянский: 92% украинцев не умеют отличать правду от лжи
Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
Сборная Украины узнала соперников на ЕВРО-2020
Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний
Магнитные бури в декабре 2019 года: как уберечься от влияния магнитных колебаний

M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)

M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)
21:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости культуры:Сегодня, 30 ноября, состоялась церемония награждения лучших музыкальных исполнителей.

M1 Music Awards - ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом "М1" в 2015 года. Сегодня в Киеве во Дворце Спорта состоялась пятая музыкальная церемония награждения выдающихся исполнителей 2019 года. Напомним, что всего было представлено 10 номинаций.

Победители объявлены, поэтому мы предлагаем ознакомиться с полным списком победителей 2019 года премии M1 Music Awards.

Номинация "Певица года": победила NK (Настя Каменских)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)  

Номинация "Золотий грамофон": победила Тина Кароль – "Сила высоты"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)  

Номинация "Прорыв года": победил MELOVIN – "Ти"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)

Номинация "Червона Рута": победила NK | Настя Каменских – "Обіцяю"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)  

Номинация "За внесок у розвиток національної музичної индустрії": победила Верка Сердючка

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)

Номинация "Хит года": победила группа "Время и Стекло" – "Дим"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)  

Номинация "Dance Parade": победил MONATIK – "Love It Ритм"

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards)

MARUV выпустила мистическую песню "If You Want Her" (Видео) 

Номинация "Рок. Только Рок!": победила группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премия, Музыка, Музыкальная премия, Награда, Исполнители, M1 Music Award.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
02 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
03 Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
04 Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
05 Зеркаль: Зеленский хочет мира с Россией
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теракт на мосту в Лондоне: кто за этим стоит
Теракт на мосту в Лондоне: кто за этим стоит
Штаб ООС: Марьинка остается без света из-за боевиков
Штаб ООС: Марьинка остается без света из-за боевиков
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)
M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь