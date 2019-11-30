M1 Music Awards 2019: список победителей музыкальной премии (Фото)

Новости культуры:Сегодня, 30 ноября, состоялась церемония награждения лучших музыкальных исполнителей.

M1 Music Awards - ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом "М1" в 2015 года. Сегодня в Киеве во Дворце Спорта состоялась пятая музыкальная церемония награждения выдающихся исполнителей 2019 года. Напомним, что всего было представлено 10 номинаций.

Победители объявлены, поэтому мы предлагаем ознакомиться с полным списком победителей 2019 года премии M1 Music Awards.

Номинация "Певица года": победила NK (Настя Каменских)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 9:34 PST

Номинация "Золотий грамофон": победила Тина Кароль – "Сила высоты"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 9:51 PST

Номинация "Прорыв года": победил MELOVIN – "Ти"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 10:04 PST

Номинация "Червона Рута": победила NK | Настя Каменских – "Обіцяю"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 10:17 PST

Номинация "За внесок у розвиток національної музичної индустрії": победила Верка Сердючка

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 10:34 PST

Номинация "Хит года": победила группа "Время и Стекло" – "Дим"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 10:46 PST

Номинация "Dance Parade": победил MONATIK – "Love It Ритм"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 10:57 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M1MA 2019 (@m1_musicawards) 30 Ноя 2019 в 11:13 PST

Номинация "Рок. Только Рок!": победила группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" – "Зорі запалали"