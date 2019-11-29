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MARUV выпустила мистическую песню "If You Want Her" (Видео)

MARUV выпустила мистическую песню "If You Want Her" (Видео)
20:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Певица MARUV презентовала новое музыкальное видео на песню If You Want Her, которое стало финальным в проекте певицы Hellcat Story.

Клип был опубликован 29 ноября на ютуб-канале звезды. Артистка еженедельно публиковала ролики на свои синглы, составившие "музыкальный сериал" Hellcat Story из четырех частей.

В роликах показана история несчастной любви. В первом видео To Be Mine главная героиня пытается найти свою любовь, во втором Do not Stop демонстрирует, как наслаждается любовью. 

Однако в третьей части под названием Do not U Waste My Time узнает об измене мужа, затем в финальном ролике MARUV решает убить возлюбленного.

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Все песни записаны на английском языке, но в некоторых синглах есть "вставки" на португальском, русском и украинском языках. 

В видеоклипе If You Want Her, который можно перевести "Если ты ее выбираешь", главная героиня подмешивает парню зелье и признается, что отравила его. Режиссером четырех клипов из проекта Hellcat Story стала Яна Чаплыгина.

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Музыка, Клип, Видео, Новая песня, MARUV, If You Want Her.
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