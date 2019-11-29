Melovin презентовал саундтрек "Вітрила" к молодежному сериалу (Видео)

Новости культуры:Украинский певец, представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin представил новый саундтрек сериала "Новенькая", который называется "Вітрила".

Песня "Вітрила" стала известной, когда вышла на английском языке под названием "Expectations" и вошла в новый альбом певца "Octopus". Для сериала "Новенькая" Melovin записал саундтрек на украинском в дуэте с актрисой Анастасией Нестеренко.

"Я не умею переводить уже написанные песни. Для меня это прежде всего стресс, да и просто не мое. Это сделала команда, которая занимается сериалом "Новенькая". Это их работа, они лучше знают, что нужно их аудитории. Мы записывались с Настей отдельно. Сейчас уже никто не пишется в один микрофон. Но мне показывали, как поет Настя. Круто, что ее никто не дублирует и она сама исполняет свою партию", – прокомментировал выход песни "Вітрила" Melovin.

В опубликованном ролике к композиции видно нарезку кадров сериала.

Напомним, что стремительно набравшая популярность украинская группа KAZKA готовится к выпуску второго студийного альбома под названием "NIRVANA", релиз которого состоится в конце декабря. 29 ноября в полночь на официальном You-Tube-канале группы состоялась премьера новой песни из альбома - "Палала". За пол дня трек набрал больше 20 тис. просмотров.