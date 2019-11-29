Скачать
Пятница, 29.11.2019
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
В "Слуге народа" призывают голосовать за перевод команды следователей по делам Майдана в ГБР (Видео)
Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
Зеленский: Каждый коррупционер должен понести наказание
Определен лучший игрок Серии А в ноябре
Определен лучший игрок Серии А в ноябре
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)
Ms. Summer International 2019: в конкурсе победила украинка (Фото)

Melovin презентовал саундтрек "Вітрила" к молодежному сериалу (Видео)

Melovin презентовал саундтрек "Вітрила" к молодежному сериалу (Видео)
18:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Украинский певец, представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin представил новый саундтрек сериала "Новенькая", который называется "Вітрила".

Песня "Вітрила" стала известной, когда вышла на английском языке под названием "Expectations" и вошла в новый альбом певца "Octopus". Для сериала "Новенькая" Melovin записал саундтрек на украинском в дуэте с актрисой Анастасией Нестеренко.

"Я не умею переводить уже написанные песни. Для меня это прежде всего стресс, да и просто не мое. Это сделала команда, которая занимается сериалом "Новенькая". Это их работа, они лучше знают, что нужно их аудитории. Мы записывались с Настей отдельно. Сейчас уже никто не пишется в один микрофон. Но мне показывали, как поет Настя. Круто, что ее никто не дублирует и она сама исполняет свою партию", – прокомментировал выход песни "Вітрила" Melovin.

В опубликованном ролике к композиции видно нарезку кадров сериала.

"Соберитесь всей семьей": Канье Уэст выпустил новый клип со своей семьей (Видео)

Напомним, что стремительно набравшая популярность украинская группа KAZKA готовится к выпуску второго студийного альбома под названием "NIRVANA", релиз которого состоится в конце декабря. 29 ноября в полночь на официальном You-Tube-канале группы состоялась премьера новой песни из альбома - "Палала". За пол дня трек набрал больше 20 тис. просмотров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новый клип, Знаменитости, Новая песня, Саундтрек, Артист, Певец, MELOVIN.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 28 ноября: Зеленский и Меркель, новые главы семи РГА, уход Зеркаль
02 Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 30 ноября
04 Семь голов и удаление: Динамо и Мальме провели огненный матч в Лиге Европы (Видео)
05 Маникюр 2019-2020: ведущие тренды нового сезона для дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов
Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
НАТО существенно увеличивает расходы на оборону
Грозы и мокрый снег: чем &quot;порадует&quot; нас конец ноября
Грозы и мокрый снег: чем "порадует" нас конец ноября
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Самая сексуальная личность планеты отказалась от откровенных снимков (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь