"Сказочный" мед для ушей: группа KAZKA презентовала новый трек (Видео)

Новости культуры:Украинская группа KAZKA представила новый трек.

Стремительно набравшая популярность украинская группа KAZKA готовится к выпуску второго студийного альбома под названием "NIRVANA", релиз которого состоится в конце декабря.

Сегодня, 29 ноября в полночь на официальном You-Tube-канале группы состоялась премьера новой песни из альбома - "Палала". За пол дня трек набрал больше 20 тис. просмотров.

Артисты не изменяют своему этно-стилю. Как всегда, песня основана на украинской народной музыке с множеством украинских музыкальных инструментов.

Песня рассказывает о девичьей красоте, которая всегда манит парней и сводит их с ума. Ребята уверенны, что по-настоящему почувствовать жизнь можно только при помощи любви, ведь в сердце каждого есть волшебная красная нить, которая так и манит, как магнит. И когда магия любви все зажжет, то от этого огня не защититься, да и не нужно. "Палай!" - говорят ребята из группы.

Поклонники уже называют композицию будущим хитом и засыпают комплиментами и восторженными отзывами в комментариях. "Вы супер", "Вау" Как всегда поразили", "Песня как всегда топ! Молодцы", "Именно тот "сказочный" мед для ушей!" - пишут фаны.