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Солистка группы KAZKA откровенно рассказала о романе с иностранцем

Солистка группы KAZKA откровенно рассказала о романе с иностранцем
12:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Александра разоткровенничалась о личном.

В одном из интервью певица призналась, что недавно у нее завязались романтические отношения с иностранцем.

"Мы познакомились на фестивале Sziget возле Будапешта. Недавно мы ездили в Италию вместе, все очень классно. Этот человек меня зацепил, потому что он не знал, кто я", - говорит Александра. Певица добавила, что он латыш, но имя его называть не стала.

Вместе с тем Зарицкая не может назвать молодого человека "своим парнем", поскольку из-за расстояния они не могут видеться регулярно. К тому же у них, по словам певицы, разные интересы и круг общения.

 
 
 
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Публикация от  (@kazka.band)

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Напомним, что Александра Зарицкая, которая является солисткой известной украинской поп-группы KAZKA, ошеломила поклонников яркими снимками в социальных сетях. На фотографиях Александра позирует в черном купальнике в бассейне. Фронтвумен группы KAZKA не боится откровенно демонстрировать фигуру поклонникам.

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Группа, Украинская группа, KAZKA, Александра Зарицкая.
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