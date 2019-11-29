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"Соберитесь всей семьей": Канье Уэст выпустил новый клип со своей семьей (Видео)

"Соберитесь всей семьей": Канье Уэст выпустил новый клип со своей семьей (Видео)
09:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Трек вошел в последний альбом исполнителя "Jesus is King", который он посвятил христианской тематике.

42-летний американский рэпер презентовал видеоработу на песню "Closed on Sunday". Личным примером Канье Уэст показывает, как важно исповедовать семейные ценности.

Хип-хоп исполнитель решил приурочить выход своего клипа ко Дню благодарения, который в США отмечали вчера, 28 ноября. Символично, что в этом видео снялись звездные представители телесемейства: Ким Кардашян с детьми, Крис Дженнер, Кортни и его племянники.

Съемки клипа проходили в штате Вайоминг, где супруги недавно приобрели роскошное ранчо Monster Lake Ranch за 14 миллионов долларов. Клип начинается с того, что Ким и Канье просыпаются со своими четырьмя детьми среди скал. А из автомобилей, которые больше напоминают танки, выходят другие родственники. Таким наглядным примером Канье Вест подтвердил строки из своей песни.

Не делайте селфи, отложите Инстаграм. Соберитесь всей семьей, возьмитесь за руки и помолитесь. Когда у вас родятся дочки, берегите их. Остерегайтесь злых языков, не позвольте им себя обидеть, – призывает исполнитель.

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Кроме "Closed on Sunday", в девятый студийный альбом рэпера "Jesus is King" вошли еще 10 композиций религиозного направления. Канье Уэст является идейным вдохновителем серии мероприятий "Sunday Service". Во время своих концертов рэпер выступает в роли проповедника.

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Музыка, Клип, Канье Уэст, Рэпер, Ким Кардашьян, Песня, Певец.
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