Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг

По версии именитого издания Billboard, альбом Уэста My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 открыл рейтинг лучших пластинок последнего десятилетия, а сотню закрыл саундтрек Леди Гаги и Брэдли Купера к фильму "Рождение звезды".
В первую десятку вошли пластинки таких звезд, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие.
10 лучших альбомов по версии Billboard:
Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)
Beyonce – Lemonade (2016)
Frank Ocean – Channel Orange (2012)
Taylor Swift – Red (2012)
Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly (2016)
Kacey Musgraves – Golden Hour (2018)
Rihanna – Anti (2016)
Ariana Grande – Thank U Next (2019)
Robyn – Body Talk (2010)
Adele – 21 (2011)
В СМИ отмечают, что последние 10 лет в музыке можно проследить "прорывы инди-рок-музыкантов", а также "слишком большие, чтобы провалиться, поп-блокбастеры, выдающиеся фигуры в хип-хопе и R'n'B и возвращение классических кантри-записей". В частности, в издании напомнили, что в 2010 году в мире музыки пророчили медленное исчезновение такого явления, как музыкальные альбомы. Впрочем, новый рейтинг доказывает обратное.