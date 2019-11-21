Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг

Новости культуры:Американский рэпер Канье Уэст, который недавно начал глубже изучать религию, возглавил список 100 лучших музыкальных альбомов десятилетия.

По версии именитого издания Billboard, альбом Уэста My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 открыл рейтинг лучших пластинок последнего десятилетия, а сотню закрыл саундтрек Леди Гаги и Брэдли Купера к фильму "Рождение звезды".

В первую десятку вошли пластинки таких звезд, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие.

10 лучших альбомов по версии Billboard:

Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

Beyonce – Lemonade (2016)

Frank Ocean – Channel Orange (2012)

Taylor Swift – Red (2012)

Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly (2016)

Kacey Musgraves – Golden Hour (2018)

Rihanna – Anti (2016)

Ariana Grande – Thank U Next (2019)

Robyn – Body Talk (2010)

Adele – 21 (2011)

В СМИ отмечают, что последние 10 лет в музыке можно проследить "прорывы инди-рок-музыкантов", а также "слишком большие, чтобы провалиться, поп-блокбастеры, выдающиеся фигуры в хип-хопе и R'n'B и возвращение классических кантри-записей". В частности, в издании напомнили, что в 2010 году в мире музыки пророчили медленное исчезновение такого явления, как музыкальные альбомы. Впрочем, новый рейтинг доказывает обратное.