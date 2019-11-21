Скачать
Четверг, 21.11.2019
Разумков: Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей
Разумков: Для того, чтобы вернуть территорию, нужно сначала вернуть людей
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Украинец вошел в символическую сборную отбора Евро-2020
Украинец вошел в символическую сборную отбора Евро-2020
Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн
Ушел из жизни лидер рок-группы Spirit of the West Джон Манн

Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг

Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг
18:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Американский рэпер Канье Уэст, который недавно начал глубже изучать религию, возглавил список 100 лучших музыкальных альбомов десятилетия.

По версии именитого издания Billboard, альбом Уэста My Beautiful Dark Twisted Fantasy 2010 открыл рейтинг лучших пластинок последнего десятилетия, а сотню закрыл саундтрек Леди Гаги и Брэдли Купера к фильму "Рождение звезды".

В первую десятку вошли пластинки таких звезд, как Бейонсе, Тейлор Свифт, Ариана Гранде и другие.

10 лучших альбомов по версии Billboard:

  • Kanye West – My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

  • Beyonce – Lemonade (2016)

  • Frank Ocean – Channel Orange (2012)

  • Taylor Swift – Red (2012)

  • Kendrick Lamar – To Pimp a Butterfly (2016)

  • Kacey Musgraves – Golden Hour (2018)

  • Rihanna – Anti (2016)

  • Ariana Grande – Thank U Next (2019)

  • Robyn – Body Talk (2010)

  • Adele – 21 (2011)

Канье Уэст выступил в техасской тюрьме по религиозным мотивам (Фото)

В СМИ отмечают, что последние 10 лет в музыке можно проследить "прорывы инди-рок-музыкантов", а также "слишком большие, чтобы провалиться, поп-блокбастеры, выдающиеся фигуры в хип-хопе и R'n'B и возвращение классических кантри-записей". В частности, в издании напомнили, что в 2010 году в мире музыки пророчили медленное исчезновение такого явления, как музыкальные альбомы. Впрочем, новый рейтинг доказывает обратное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Музыка, Рейтинг, Канье Уэст, Музыкальный альбом.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
03 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
04 Итоги дня 20 ноября: Зеленский в Станице Луганской и скандал в ГБР
05 Малоизвестный признак заболевания сердца, о которых стоит помнить каждому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
&quot;Трускавец по-новому&quot;: нардепы отправятся в США на обучение
"Трускавец по-новому": нардепы отправятся в США на обучение
В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому
В прокуратуре сообщили подробности подозрения Садовому
Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг
Лучший альбом десятилетия: кто возглавил рейтинг
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь