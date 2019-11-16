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Канье Уэст выступил в техасской тюрьме по религиозным мотивам (Фото)

Канье Уэст выступил в техасской тюрьме по религиозным мотивам (Фото)
17:04 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Знаменитый американский рэпер спел в техасской тюрьме.

Его выступление было стилизовано под церковную службу и проходило в рамках мероприятия "Sunday Service" – "воскресная служба". Вместе с ним эту благотворительность поддерживают еще около 100 музыкантов и звезд.

В пятницу утром, 15 ноября, Канье Уэст устроил громкое шоу в тюрьме штата Техас. Он выступил перед арестантами вместе с хором. Появление исполнителя стало сюрпризом даже для сотрудников. Он исполнил немало треков на религиозную тематику из своего нового альбома "Jesus Is King".

Канье Уэст является идейным вдохновителем серии мероприятий "Sunday Service". Во время своих концертов рэпер выступает в роли проповедника. Сам Канье Уэст христианин, однако его "служба" пропагандирует веру и любовь к Господу для представителей всех конфессий, независимо от вероисповедания. Рэпер называет такую благотворительность исцелением для себя самого.

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"Это миссия, а не шоу", - процитировал Канье Веста шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

Канье провел с арестантами несколько часов. Тюрьма округа Харрис опубликовала фрагмет выступления Канье Уэста на своем ютуб-канале.

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Все по теме:

Тюрьма, Канье Уэст, Техас, Знаменитый американский рэпер, Jesus Is King, Follow God.
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