Канье Уэст выступил в техасской тюрьме по религиозным мотивам (Фото)

Его выступление было стилизовано под церковную службу и проходило в рамках мероприятия "Sunday Service" – "воскресная служба". Вместе с ним эту благотворительность поддерживают еще около 100 музыкантов и звезд.

В пятницу утром, 15 ноября, Канье Уэст устроил громкое шоу в тюрьме штата Техас. Он выступил перед арестантами вместе с хором. Появление исполнителя стало сюрпризом даже для сотрудников. Он исполнил немало треков на религиозную тематику из своего нового альбома "Jesus Is King".

Канье Уэст является идейным вдохновителем серии мероприятий "Sunday Service". Во время своих концертов рэпер выступает в роли проповедника. Сам Канье Уэст христианин, однако его "служба" пропагандирует веру и любовь к Господу для представителей всех конфессий, независимо от вероисповедания. Рэпер называет такую благотворительность исцелением для себя самого.

Say what you want about the man. But @kanyewest and his choir brought some light to people who needed it today at the Harris County Jail. pic.twitter.com/ornRlEldNP

— (@JSpencer_HCSO) 15 ноября 2019 г.