Канье Уэст планирует сменить свое имя на Миллиардер-христианин-гений Канье Уэст

Новости шоу бизнеса:Канье Уэст сказал, что он рассматривает вопрос об изменении своего имени на "Миллиардер-христианин-гений Канье Уэст".

Вчера, 7 ноября, известный рэпер неожиданно появился на пятом ежегодном фестивале инноваций Fast Company в Нью-Йорке в компании с дизайнером обуви Yeezy Стивеном Смитом.

"Когда люди говорят, что глупо называть себя миллиардером, я говорю, что могу юридически поменять свое имя на Миллиардер-христианин Гений Канье Уэст на год, пока вы не поймете, что это такое…"

"Мартина Лютера Кинга не убили, потому что ему приснился сон; у него было что-то еще, о чем он хотел говорить", - продолжил он. "Он говорил о расширении прав и возможностей черных, расширении экономических возможностей. Когда я снялся в "Forbes", я показал чек своих доходов на 890 миллионов долларов, и они не сказали "миллиардер". Они не хотят, чтобы мы знали, что мы можем купить землю, они не хотят, чтобы у нас было 100 процентов власти, которая у меня есть".

Он также сказал, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kanye West (@kanyewestt_official) 29 Сен 2019 в 5:57 PDT

"Когда я буду баллотироваться на пост президента в 2024 году", - сказал он, прежде чем его прервал смех аудитории. "Над чем вы смеетесь? Мы бы создали так много рабочих мест! Когда вы видите заголовки, в которых говорится, что Канье сумасшедший - каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, а знаменитости ничего не могут сказать, у них нет мнения, они так напуганы!"

Напомним, что Канье Уэст презентовал свой новый альбом "Jesus is King" вечером 29 сентября. После того, как многие фанаты американского исполнителя хип хопа ожидали презентацию нового альбома еще в пятницу, 27 сентября.