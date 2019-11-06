Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день рождения

Новости шоу бизнеса:К празднику дочь подошла ответственно, поэтому о сюрпризе не знали даже ее сестры.

Ким Кардашьян можно назвать идеальной дочерью. В честь 64-го дня рождения мамы она устроила трогательный сюрприз, который заставил Крис Дженнер расплакаться.

Кардашьян вместе с семьей решила окунуться в воспоминания о детстве. Для этого Ким арендовала их старый дом и машину Mercedes, которая тогда была у Крис. Она даже воссоздала бывший номерной знак матери.

Сегодня мы отмечаем день рождения моей мамы. Все, кто ее знают, понимают, насколько она сентиментальна, — подписала Ким семейное фото у машины. И она не прогадала.

Для мамы также был запланирован обед с детьми и ближайшими друзьями, но настоящее место проведения Ким сообщила не сразу. Когда Кардашьян рассекретила свой план, Крис расплакалась, читая приглашение на собственный день рождения.

Все наши воспоминания живут здесь, особенно связанные с нашим отцом. Именно там родились все Кардашьяны, — написала Ким в Instagram. Она попыталась максимально воссоздать атмосферу дома того времени, и, похоже, у нее все получилось.

Остальные сестры присоединились к поздравлениям и сказали Крис много теплых слов. По словам модели, на празднике даже чувствовалось присутствие отца, который тоже наслаждался этим днем.