Ким Кардашьян довела мать до слез своим подарком на день рождения

Ким Кардашьян можно назвать идеальной дочерью. В честь 64-го дня рождения мамы она устроила трогательный сюрприз, который заставил Крис Дженнер расплакаться.
Кардашьян вместе с семьей решила окунуться в воспоминания о детстве. Для этого Ким арендовала их старый дом и машину Mercedes, которая тогда была у Крис. Она даже воссоздала бывший номерной знак матери.
Сегодня мы отмечаем день рождения моей мамы. Все, кто ее знают, понимают, насколько она сентиментальна, — подписала Ким семейное фото у машины. И она не прогадала.
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Happy Birthday mama!!!! Today is your day! You are the best mom in the entire world. I don’t know how you do it! Seriously my love and respect for you grows every single day seeing how you manage to take care of 6 kids, a million grand kids and make everyone feel so loved and special. You’ve given us the tools to be the best we can be and have taught us that kindness rules the world! I can’t wait to celebrate you today! I love you so much!
Для мамы также был запланирован обед с детьми и ближайшими друзьями, но настоящее место проведения Ким сообщила не сразу. Когда Кардашьян рассекретила свой план, Крис расплакалась, читая приглашение на собственный день рождения.
Все наши воспоминания живут здесь, особенно связанные с нашим отцом. Именно там родились все Кардашьяны, — написала Ким в Instagram. Она попыталась максимально воссоздать атмосферу дома того времени, и, похоже, у нее все получилось.
Остальные сестры присоединились к поздравлениям и сказали Крис много теплых слов. По словам модели, на празднике даже чувствовалось присутствие отца, который тоже наслаждался этим днем.