Канье Уэст презентовал свой новый альбом "Jesus is King"

В ожидании выхода нового альбома Канье Уэста "Jesus is King" был представлен постер для сопровождающего фильма.

"Jesus is King", который выйдет сегодня вечером (29 сентября), сообщает Ким Кардашьян Уэст. После того, как многие фанаты американского исполнителя хип хопа ожидали презентацию нового альбома еще в пятницу (27 сентября) после предварительного анонса под названием "Jesus is King": опыт Канье Уэста" в Детройте.

Согласно истории Kardashian West в Instagram, фильм будет показан в кинотеатрах iMAX в октябре.

А постер к фильму был опубликован в Twitter Эндрю Барбера.

Just heard Kanye’s new album Jesus Is King and saw the accompanying film. My favorite track is the last song and it features the Clipse. Both Push & No Malice. Kenny G is also on it. “New Body” has been cut from the album.

