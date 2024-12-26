Где и когда смотреть финал "Холостяка-13" с Александром Тереном

В финал проекта прошло две участницы

Романтическое шоу "Холостяк-13", в котором главным героем стал ветеран войны Александр Будько "Терен" вошло в список главных премьер Украины за 2024 год. И уже скоро состоится финал программы, на котором одна из участниц получит кольцо от главного холостяка страны.

"Телеграф" решил напомнить, какие девушки прошли в финал, а также где смотреть завершающий выпуск "Холостяка-13". Не пропустите!

Где и когда смотреть финал "Холостяка-13"

В девятом выпуске шоу "Холостяк" Александру Терену предстоит сделать решающий выбор и подарить кольцо одной из девушек, к которой он проникся большей симпатией и желанием построить серьезные отношения. В финал прошли две красавицы: Инна Белень и Анастасия Юзьвак.

Кто прошел в финал "Холостяка-13"

Финал романтического шоу состоится уже завтра, 27 декабря, на телеканале СТБ в 19:00. Посмотреть его можно по ссылке. Главный герой еще раз сходит на свидания с девушками и на церемонии выберет ту, с которой будет развивать свои отношения после окончания проекта.

"Телеграф" писал ранее, кто из участниц ушел из проекта посреди недели. Напомним, что тату-мастер Виктория Клочко обиделась на Терена.