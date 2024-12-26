Где и когда смотреть финал "Холостяка-13" с Александром Тереном
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В финал проекта прошло две участницы
Романтическое шоу "Холостяк-13", в котором главным героем стал ветеран войны Александр Будько "Терен" вошло в список главных премьер Украины за 2024 год. И уже скоро состоится финал программы, на котором одна из участниц получит кольцо от главного холостяка страны.
"Телеграф" решил напомнить, какие девушки прошли в финал, а также где смотреть завершающий выпуск "Холостяка-13". Не пропустите!
Где и когда смотреть финал "Холостяка-13"
В девятом выпуске шоу "Холостяк" Александру Терену предстоит сделать решающий выбор и подарить кольцо одной из девушек, к которой он проникся большей симпатией и желанием построить серьезные отношения. В финал прошли две красавицы: Инна Белень и Анастасия Юзьвак.
Финал романтического шоу состоится уже завтра, 27 декабря, на телеканале СТБ в 19:00. Посмотреть его можно по ссылке. Главный герой еще раз сходит на свидания с девушками и на церемонии выберет ту, с которой будет развивать свои отношения после окончания проекта.
"Телеграф" писал ранее, кто из участниц ушел из проекта посреди недели. Напомним, что тату-мастер Виктория Клочко обиделась на Терена.