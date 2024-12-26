Де і коли дивитись фінал "Холостяка-13" з Олександром Тереном

У фінал проєкту пройшло дві учасниці

Романтичне шоу "Холостяк-13", у якому головним героєм став ветеран війни Олександр Будько "Терен", увійшло до списку головних прем’єр України за 2024 рік. І вже незабаром відбудеться фінал програми, на якому одна з учасниць отримає обручку від головного холостяка країни.

"Телеграф" вирішив нагадати, які дівчата пройшли у фінал, а також де дивитися завершальний випуск "Холостяка-13". Не пропустіть!

Де і коли дивитись фінал "Холостяка-13"

У дев’ятому випуску шоу "Холостяк" Олександр Терен має зробити вирішальний вибір і подарувати обручку одній з дівчат, до якої він відчуває більшу симпатію і бажанням побудувати серйозні стосунки. У фінал пройшли дві красуні: Інна Белень та Анастасія Юзьвак.

Хто пройшов у фінал "Холостяка-13"

Фінал романтичного шоу відбудеться вже завтра, 27 грудня, на телеканалі СТБ о 19:00. Подивитися його можна за посиланням. Головний герой ще раз сходить на побачення з дівчатами й на церемонії обере ту, з якою розвиватиме свої стосунки після закінчення проєкту.

"Телеграф" писав раніше, хто з учасниць пішов із проєкту посеред тижня. Нагадаємо, що тату-майстер Вікторія Клочко образилася на Терена.