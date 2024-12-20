Познакомили с родителями и вышли в финал: главные фаворитки "Холостяка 2024" и что о них известно

Терен выбрал двух девушек, которые будут бороться за его сердце в финале

В эту пятницу, 20 декабря, на телеканале СТБ вышел восьмой выпуск 13 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк". Главный герой, ветеран войны Александр Будько с позывным "Терен", познакомился с родителями трех участниц.

За внимание и сердце 28-летнего мужчины борются: Юстина Багай, Инна Белень и Анастасия Юзьвак. Все они познакомили звездного холостяка со своими родителями и другими близкими людьми.

Юстина, которая окончила обучение в Польше, пригласила Терена к близким людям в Броды Львовской области; Анастасия, много лет живущая за границей, — в Збараж на Тернопольщине. Знакомство с семьей Инны оказалось под угрозой, поскольку ее родители из Харькова, который накануне съемок подвергся серьезным обстрелам. Родители девушки все же смогли приехать на встречу Инны и Саши в Киевскую область.

Девушки познакомили Терена со своими родителями

Кто из участниц прошел в финал "Холостяка 2024"

На церемонии роз Александр "Терен" попрощался со студенткой Юстиной Багай. Так, в финал прошли Анастасия Юзьвак и Инна Белень.

Анастасия Юзьвак

24 года, Збараж-Лондон. Таролог, астролог. Преподавательница кундалини йоги. Когда отец Анастасии переживал жизненный кризис, она решила поддержать его, объяснив причины его состояния и способы справиться с этим. По словам Насти, это помогло мужчине.

Инна Белень

28 лет, Харьков. Занимается бизнесом и волонтерством. Перегоняла автомобили из Европы для ВСУ, передавала военным рации, тепловизоры и генераторы. Прошла подготовку в спецподразделении ГУР МО Украины "Кракен".

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из участниц ушел из проекта посреди недели. Напомним, что тату-мастер Виктория Клочко обиделась на Терена.