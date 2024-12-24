Звездные дети войны 2024: кто из знаменитостей стали родителями на третий год вторжения (фото)

У Евгения Кота, Виталия Козловского, Юлии Вербы и других звезд родились первенцы в этом году

В этом году в украинском состоялся настоящий бейби-бум. Многие звезды стали родителями. Кто-то родил первенца, кто-то создал многодетную семью, а кто усыновил ребенка. Эти радостные события происходили на фоне сложных времен для Украины, но они непременно дарят надежду и поднимают настроение. А раньше мы рассказывали, кто из украинских звезд ушел воевать в 2024 году.

"Телеграф" решил подвести итоги года и вспомнить, из украинских звезд стал родителями в 2024 году.

Кто из украинского шоу-бизнеса стали родителями в 2024 году

Владимир Остапчук

Матерью третьего ребенка телеведущего стала 24-летняя Екатерина Полтавская. Сын молодых супругов родился 11 декабря, и его назвали Тимофей. В течение беременности Екатерина показывала, как себя чувствует в таком положении, а также поделилась, что очень быстро восстановила фигуру после родов.

Виталий Козловский

По-настоящему шокировал поклонников украинский певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский. Сначала в эфире "Завтрака с 1+1" он показал обручальное кольцо на безымянном пальце, а уже через несколько дней сообщил, что его жена беременна. 4 апреля у пары родился первенец – сын по имени Оскар.

Александр Усик

В этом году абсолютный чемпион мира одержал победы не только в карьере. 29 января его жена Екатерина родила четвертого ребенка – дочь Марию. Однако это не помешало многодетной матери поддерживать мужчину на поединках, и она всегда была рядом.

Джамала

Певица стала мамой в третий раз 24 мая. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым стали родителями еще одного мальчика. Даже на последних месяцах беременности артистка не переставала работать и записывала свой альбом.

Евгений Кот

Танцор вместе с женой, Натальей Татаринцевой, впервые стали родителями 10 июля. Гимнастка родила дочь Лелю. О появлении ребенка супруги, которые вместе уже более 5 лет, долго мечтали и наконец эти желания стали реальностью.

Даша Евтух

Блогерка, известная своими "распаковками", вместе с мужем депутатом Александром Глазовым, стали родителями дочери Фемиды. Пара вышла замуж в августе 2023 года.

Иванна Онуфрийчук

Украинская ведущая родила сына от казахского предпринимателя Алмаза. О беременности она сообщила незадолго до родов, и новость об этом была неожиданной.

Тимур Мирошниченко

Телеведущий вместе с женой Инной усыновили в этом году двоих детей. Маленькую девочку Ангелину и сына Марселя. Теперь в семье четверо детей: биологические Мия и Марк и усыновленые.

Лилия Ребрик

Многодетными родителями также стали Лилия Ребрик и Андрей Дикий. У пары родился третий ребенок – девочка Адель. Она появилась на свет 15 марта. Теперь в их настоящий цветник, ведь девочка стала третьей дочерью супругов.

Максим Чмерковский

Первый "Холостяк" также стал многодетным отцом. Его жена Пета Маргатройд родила сына Милана 12 июля. Это третий ребенок в семье танцора.

Юлия Верба

О беременности блогерша сообщила на седьмом месяце беременности, и уже вскоре ее первенец появился на свет. Дочь молодая пара назвала Розой, а отец девочки — Константин Золотухин, и он достаточно известен во Львове.

Анна Сагайдачна

Звезда сериала "Крепостная" 9 декабря стала мамой во второй раз. О том, кто муж актрисы — она долго не рассказывала, но на днях показала своего избранника, правда, не рассекретила его имя. Известно, что теперь пара воспитывает двоих детей: сына Тимура от первого брака и новорожденного малыша.

Мария Яремчук

Дочь легендарного Назария Яремчука родила сына 8 мая. Его назвали Яном. Известно, что роды прошли без осложнений, а личность своего избранника Мария не раскрывает. Также фотографий ребенка нет в соцсетях певицы, а информацию об этом "слил" Черновицкий перинатальный центр.

Алексей Нагрудный

Известный украинский актер стал отцом во второй раз. У звезды "Женского врача" родился сын Евгений. По словам его супруги Светланы, роды прошли хорошо, ведь мужчина постоянно был рядом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинских звезд женился в 2024 году. В шоубизнесе создались новые семьи или узаконили отношения после длительной жизни в гражданском браке.