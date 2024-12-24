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Звездные дети войны 2024: кто из знаменитостей стали родителями на третий год вторжения (фото)

Автор
Наталья Дума
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Кто из украинских звезд стали родителями в 2024 году
Кто из украинских звезд стали родителями в 2024 году. Фото Колаж Телеграфу

У Евгения Кота, Виталия Козловского, Юлии Вербы и других звезд родились первенцы в этом году

В этом году в украинском состоялся настоящий бейби-бум. Многие звезды стали родителями. Кто-то родил первенца, кто-то создал многодетную семью, а кто усыновил ребенка. Эти радостные события происходили на фоне сложных времен для Украины, но они непременно дарят надежду и поднимают настроение. А раньше мы рассказывали, кто из украинских звезд ушел воевать в 2024 году.

"Телеграф" решил подвести итоги года и вспомнить, из украинских звезд стал родителями в 2024 году.

Кто из украинского шоу-бизнеса стали родителями в 2024 году

Владимир Остапчук

Матерью третьего ребенка телеведущего стала 24-летняя Екатерина Полтавская. Сын молодых супругов родился 11 декабря, и его назвали Тимофей. В течение беременности Екатерина показывала, как себя чувствует в таком положении, а также поделилась, что очень быстро восстановила фигуру после родов.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук

Виталий Козловский

По-настоящему шокировал поклонников украинский певец, а ныне военнослужащий Виталий Козловский. Сначала в эфире "Завтрака с 1+1" он показал обручальное кольцо на безымянном пальце, а уже через несколько дней сообщил, что его жена беременна. 4 апреля у пары родился первенец – сын по имени Оскар.

Виталий Козловский
Виталий Козловский

Александр Усик

В этом году абсолютный чемпион мира одержал победы не только в карьере. 29 января его жена Екатерина родила четвертого ребенка – дочь Марию. Однако это не помешало многодетной матери поддерживать мужчину на поединках, и она всегда была рядом.

Жена Усика

Джамала

Певица стала мамой в третий раз 24 мая. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым стали родителями еще одного мальчика. Даже на последних месяцах беременности артистка не переставала работать и записывала свой альбом.

Джамала

Евгений Кот

Танцор вместе с женой, Натальей Татаринцевой, впервые стали родителями 10 июля. Гимнастка родила дочь Лелю. О появлении ребенка супруги, которые вместе уже более 5 лет, долго мечтали и наконец эти желания стали реальностью.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева
Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Даша Евтух

Блогерка, известная своими "распаковками", вместе с мужем депутатом Александром Глазовым, стали родителями дочери Фемиды. Пара вышла замуж в августе 2023 года.

Даша Евтух

Иванна Онуфрийчук

Украинская ведущая родила сына от казахского предпринимателя Алмаза. О беременности она сообщила незадолго до родов, и новость об этом была неожиданной.

Иванна Онуфрийчук с мужем

Тимур Мирошниченко

Телеведущий вместе с женой Инной усыновили в этом году двоих детей. Маленькую девочку Ангелину и сына Марселя. Теперь в семье четверо детей: биологические Мия и Марк и усыновленые.

Тимур Мирошниченко и дети

Лилия Ребрик

Многодетными родителями также стали Лилия Ребрик и Андрей Дикий. У пары родился третий ребенок – девочка Адель. Она появилась на свет 15 марта. Теперь в их настоящий цветник, ведь девочка стала третьей дочерью супругов.

Лилия Ребрик, Андрей Дикий семья

Максим Чмерковский

Первый "Холостяк" также стал многодетным отцом. Его жена Пета Маргатройд родила сына Милана 12 июля. Это третий ребенок в семье танцора.

Макс Чмерковский

Юлия Верба

О беременности блогерша сообщила на седьмом месяце беременности, и уже вскоре ее первенец появился на свет. Дочь молодая пара назвала Розой, а отец девочки — Константин Золотухин, и он достаточно известен во Львове.

Юля Верба родила дочь

Анна Сагайдачна

Звезда сериала "Крепостная" 9 декабря стала мамой во второй раз. О том, кто муж актрисы — она долго не рассказывала, но на днях показала своего избранника, правда, не рассекретила его имя. Известно, что теперь пара воспитывает двоих детей: сына Тимура от первого брака и новорожденного малыша.

Анна Сагайдачная родила дочь

Мария Яремчук

Дочь легендарного Назария Яремчука родила сына 8 мая. Его назвали Яном. Известно, что роды прошли без осложнений, а личность своего избранника Мария не раскрывает. Также фотографий ребенка нет в соцсетях певицы, а информацию об этом "слил" Черновицкий перинатальный центр.

Мария Яремчук

Алексей Нагрудный

Известный украинский актер стал отцом во второй раз. У звезды "Женского врача" родился сын Евгений. По словам его супруги Светланы, роды прошли хорошо, ведь мужчина постоянно был рядом.

Алексей Нагрудный

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинских звезд женился в 2024 году. В шоубизнесе создались новые семьи или узаконили отношения после длительной жизни в гражданском браке.

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#Лилия Ребрик #Максим Чмерковский #Владимир Остапчук #Тимур Мирошниченко #Анна Сагайдачная #Иванна Онуфрийчук #Даша Евтух #Юля Верба