Остапчук, Козловский, Розовый и другие: кто из украинских звезд женился в 2024 году (фото)
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Любовь побеждает даже во время войны
Несмотря на то, что в Украине идет война, любовь все равно побеждает. Звезды нашего шоубизнеса – яркий этому пример. В 2024 году многие наши селения заключили брак и узаконили свои отношения. А раньше мы рассказывали о главных языковых скандалах в этом году.
Некоторые из звезд даже успели стать родителями в 2024 году. "Телеграф" подвел итоги и решил напомнить, кто сыграл свадьбу в 2024 году.
Кто из украинских звезд женился в 2024 году
Виктор Розовый
36-летний комик и экс-участник "Лиги смеха", получивший ранение головы на фронте, женился на Ольге Мерзликиной — украинской актрисе. Радостным известием он поделился 8 марта. Свадьбу молодая пара праздновала в роскошном заведении во Львове и большим количеством гостей.
Виталий Козловский
Известный певец, а ныне военнослужащий неожиданно сообщил о женитьбе на своем менеджере Юлии Бакуменко. Исполнитель признался, что свадьбу они пока не праздновали, ведь сейчас это "не время", но планируют это сделать. В этом году у супругов родился сын Оскар.
Алина Гросу
О том, что певица вышла замуж, стало известно в феврале 2024 года. Церемония состоялась за границей, но кто стал ее мужем, исполнительница тщательно скрывает. Для росписи Алина Гросс выбрала платье от украинского дизайнера.
Василиса Фролова
Мужем украинской телеведущей стал Дмитрий Котеленец. Они вместе воспитывают сына, а жениться решили спустя 3 года после рождения ребенка. Роскошной церемонии не было, но свадьба была очень душевной — они избегали излишней огласки. Свидетелем на свадьбе был их сын Родион.
Ирина Сопонару
Избранником звезды в "Женском квартале" стал британец Рис Кэррол. Пара поженилась в городе Черновцы. Для регистрации брака мужчина выбрал вышиванку, а актриса — нежное платье с этническими мотивами. Поздравить супругов пришли родные и близкие.
Positiff
О заключении брака певец сообщил в июле, но отметил, что они замужем уже больше года. Его женой стала украинская танцовщица Юлия Сахневич. Свои отношения они скрывали, а сейчас стало известно, что пара ждет первенца. Позитив признавался, что пышную свадьбу они не устраивали, а решили сделать вечеринку, на которую пригласили близких друзей и родных.
Константин Войтенко
Этот брак стал для актера вторым. Звезда сериала "Домик на счастью" женился на Наталье Каминской, который он признался в День всех влюбленных. Для важного события невеста выбрала черное полупрозрачное платье с открытыми плечами, а жених – total black лук. Когда состоялась их свадьба неизвестно, но, судя по фото, пара не устраивала громких празднований, а расписалась в одном из киевских ЗАГСов.
Валентина Хамайко
Известная украинская ведущая вышла замуж после 18 лет гражданского брака. У пары есть четверо детей, но узаконить свои отношения они решили только сейчас. Ее избранник – украинский военный Андрей Онистрат. Телеведущая призналась, что так долго откладывала брак, потому что они с любимым не были уверены друг в друге и имели негативный опыт прежних романов, а затем просто откладывали это событие. Для церемонии росписи Валентина Хамайко выбрала лаконично белое платье, а Андрей Онистрат – классический костюм.
Владимир Остапчук
Этот брак стал для телеведущего третьим. Его избранницей стала 24-летняя блогер Екатерина Полтавская. Однако о свадьбе пара не сообщала. Известно лишь, что отношения они все-таки узаконили. В этом году девушка родила сына, которого они назвали Тимофей.
Ксюша Манекен
Известная украинская блогер вышла замуж за Андрея Дома, который занимается продажей домов. Для свадьбы девушка выбрала 2 образа. Первый наряд — белое платье без бретелей, украшенное перьями и дополненное шляпой. Второй образ невесты — кружевное полупрозрачное корсетное платье. Жених был одет в классический черный костюм.
Свадьбы 2024 стали символом веры в будущее, даже в сложные времена. Каждая из этих историй показывает, что любовь остается несокрушимой силой, помогающей преодолевать все трудности.
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