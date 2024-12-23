Остапчук, Козловский, Розовый и другие: кто из украинских звезд женился в 2024 году (фото)

Любовь побеждает даже во время войны

Несмотря на то, что в Украине идет война, любовь все равно побеждает. Звезды нашего шоубизнеса – яркий этому пример. В 2024 году многие наши селения заключили брак и узаконили свои отношения. А раньше мы рассказывали о главных языковых скандалах в этом году.

Некоторые из звезд даже успели стать родителями в 2024 году. "Телеграф" подвел итоги и решил напомнить, кто сыграл свадьбу в 2024 году.

Кто из украинских звезд женился в 2024 году

Виктор Розовый

36-летний комик и экс-участник "Лиги смеха", получивший ранение головы на фронте, женился на Ольге Мерзликиной — украинской актрисе. Радостным известием он поделился 8 марта. Свадьбу молодая пара праздновала в роскошном заведении во Львове и большим количеством гостей.

Виталий Козловский

Известный певец, а ныне военнослужащий неожиданно сообщил о женитьбе на своем менеджере Юлии Бакуменко. Исполнитель признался, что свадьбу они пока не праздновали, ведь сейчас это "не время", но планируют это сделать. В этом году у супругов родился сын Оскар.

Алина Гросу

О том, что певица вышла замуж, стало известно в феврале 2024 года. Церемония состоялась за границей, но кто стал ее мужем, исполнительница тщательно скрывает. Для росписи Алина Гросс выбрала платье от украинского дизайнера.

Алина Гросу и ее вероятный мужчина

Василиса Фролова

Мужем украинской телеведущей стал Дмитрий Котеленец. Они вместе воспитывают сына, а жениться решили спустя 3 года после рождения ребенка. Роскошной церемонии не было, но свадьба была очень душевной — они избегали излишней огласки. Свидетелем на свадьбе был их сын Родион.

Ирина Сопонару

Избранником звезды в "Женском квартале" стал британец Рис Кэррол. Пара поженилась в городе Черновцы. Для регистрации брака мужчина выбрал вышиванку, а актриса — нежное платье с этническими мотивами. Поздравить супругов пришли родные и близкие.

Positiff

О заключении брака певец сообщил в июле, но отметил, что они замужем уже больше года. Его женой стала украинская танцовщица Юлия Сахневич. Свои отношения они скрывали, а сейчас стало известно, что пара ждет первенца. Позитив признавался, что пышную свадьбу они не устраивали, а решили сделать вечеринку, на которую пригласили близких друзей и родных.

Константин Войтенко

Этот брак стал для актера вторым. Звезда сериала "Домик на счастью" женился на Наталье Каминской, который он признался в День всех влюбленных. Для важного события невеста выбрала черное полупрозрачное платье с открытыми плечами, а жених – total black лук. Когда состоялась их свадьба неизвестно, но, судя по фото, пара не устраивала громких празднований, а расписалась в одном из киевских ЗАГСов.

Валентина Хамайко

Известная украинская ведущая вышла замуж после 18 лет гражданского брака. У пары есть четверо детей, но узаконить свои отношения они решили только сейчас. Ее избранник – украинский военный Андрей Онистрат. Телеведущая призналась, что так долго откладывала брак, потому что они с любимым не были уверены друг в друге и имели негативный опыт прежних романов, а затем просто откладывали это событие. Для церемонии росписи Валентина Хамайко выбрала лаконично белое платье, а Андрей Онистрат – классический костюм.

Владимир Остапчук

Этот брак стал для телеведущего третьим. Его избранницей стала 24-летняя блогер Екатерина Полтавская. Однако о свадьбе пара не сообщала. Известно лишь, что отношения они все-таки узаконили. В этом году девушка родила сына, которого они назвали Тимофей.

Ксюша Манекен

Известная украинская блогер вышла замуж за Андрея Дома, который занимается продажей домов. Для свадьбы девушка выбрала 2 образа. Первый наряд — белое платье без бретелей, украшенное перьями и дополненное шляпой. Второй образ невесты — кружевное полупрозрачное корсетное платье. Жених был одет в классический черный костюм.

Свадьбы 2024 стали символом веры в будущее, даже в сложные времена. Каждая из этих историй показывает, что любовь остается несокрушимой силой, помогающей преодолевать все трудности.

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