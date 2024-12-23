Остапчук, Козловський, Розовий та інші: хто з українських зірок одружився в 2024 році (фото)

Кохання перемагає навіть під час війни

Попри те, що в Україні триває війна, кохання все одно перемагає. Зірки нашого шоубізнесу — яскравий цьому приклад. У 2024 році чимало наших селеб уклали шлюб і узаконили свої стосунки. А раніше ми розповідали про головні мовні скандали цього року.

Дехто із зірок навіть встигли стати батьками у 2024 році. "Телеграф" підбив підсумки і вирішив нагадати, хто зіграв весілля у 2024 році.

Хто з українських зірок одружився у 2024 році

Віктор Розовий

36-річний комік та ексучасник "Ліги сміху", який отримав поранення голови на фронті, одружився із Ольгою Мерзлікіною — українською акторкою. Радісною звісткою він поділився 8 березня. Весілля молода пара святкувала у розкішному закладі у Львові та великою кількістю гостей.

Віталій Козловський

Відомий співак, а нині військовослужбовець несподівано повідомив про одруження зі своєю менеджеркою Юлією Бакуменко. Виконавець зізнався, що весілля вони поки не святкували, адже зараз це "не на часі", але планують це зробити. Цього ж року у подружжя народився син Оскар.

Аліна Гросу

Про те, що співачка вийшла заміж, стало відомо у лютому 2024 року. Церемонія відбулася за кордоном, але хто став її чоловіком, виконавиця ретельно приховує. Проте, шанувальники припустили, що це російський актор Роман Полянський. Для розпису Аліна Гросу обрала сукню від українського дизайнера.

Аліна Гросу та її ймовірний чоловік

Василіса Фролова

Чоловіком української телеведучої став Дмитро Котеленець. Вони разом виховують сина, а одружитися вирішили через 3 роки після народження дитини. Розкішної церемонії не було, але весілля було дуже душевним — вони уникали зайвого розголосу. Свідком на весіллі був їхній син Родіон.

Ірина Сопонару

Обранцем зірки в "Жііночого кварталу" став британець Ріс Керрол. Пара одружилася у місті Чернівці. Для реєстрації шлюбу Чоловік обрав вишиванку, а акторка — ніжну сукню з етнічними мотивами. Привітати подружжя прийшли рідні та близькі.

Positiff

Про укладання шлюбу співак повідомив у липні, але зазначив що вони одружені вже більше року. Його дружиною стала українська танцівниця Юлія Сахневич. Свої стосунки вони приховували, а зараз стало відомо, що пара чекає на первістка. Позитив зізнавався, що пишного весілля вони не влаштовували, а вирішили зробити вечірку, на яку запросили близьких друзів та рідних.

Костянтин Войтенко

Цей шлюб став для актора другим. Зірка серіалу "Будиночок на щастя" одружився з Наталією Камінською, який він освідчився в День всіх закоханих. Для важливої події наречена обрала чорну напівпрозору сукню з відкритими плечима, а наречений — total black лук. Коли відбулося їхнє весілля невідомо, але судячи з фото, пара не влаштовувала гучних святкувань, а розписалася в одному з київських РАЦСів.

Валентина Хамайко

Відома українська ведуча вийшла заміж після 18 років цивільного шлюбу. У пари є четверо дітей, але узаконити свої стосунки вони вирішили тільки зараз. Її обранець — український військовий Андрій Оністрат. Телеведуча зізналася, що так довго відкладала шлюб, бо вони з коханим не були впевнені один в одному і мали негативний досвід колишніх романів, а потім просто відкладали цю подію. Для церемонії розпису Валентина Хамайко обрала лаконічно білу сукню, а Андрій Оністрат — класичний костюм.

Володимир Остапчук

Цей шлюб став для телеведучого третім. Його обраницею стала 24-річна блогерка Катерина Полтавська. Однак про весілля пара не повідомляла. Відомо лише, що стосунки вони все ж узаконили. Цього ж року дівчина народила сина, якого вони назвали Тимофій.

Ксюша Манекен

Відома українська блогерка вийшла заміж за Андрія Дому, який займається продажем будинків. Для весілля дівчина обрала 2 образи. Перше вбрання — біла сукня без бретелей, прикрашена пір’ям та доповнена капелюхом. Другий образ нареченої — мереживна напівпрозора корсетна сукня. Наречений був одягнений у класичний чорний костюм.

Весілля 2024 року стали символом віри у майбутнє, навіть у складні часи. Кожна з цих історій показує, що любов залишається незламною силою, яка допомагає долати всі труднощі.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто зі світових знаменитостей одружився у 2024 році. Їхні весілля обговорював весь Голлівуд.