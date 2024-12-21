Їхні весілля обговорював весь Голлівуд: хто зі світових знаменитостей одружився у 2024 році (фото)
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Деякі знаменитості вирішили одружитися таємно, без зайвого шуму
Цей рік став особливим для багатьох голлівудських знаменитостей, бо вони зважилися на довгоочікуваний крок – одруження. Хтось влаштував пишні весілля, які привернули увагу всього світу, а хтось віддав перевагу скромності та тиші. Однак, кожна така подія стала яскравим моментом 2024 року.
"Телеграф" вирішив нагадати, хто зі світових зірок пішов під вінець. Голлівуд знову здивував неймовірними весільними церемоніями та атмосферою романтики.
Хто зі знаменитостей зіграв весілля у 2024 році
Ед Вествік
Американський актор, зірка серіалу "Пліткарка" Ед Вествік навесні 2024 року розпрощався з парубоцьким життям. Його обраницею стала актриса Емі Джексон. Розкішне весілля відбулося на узбережжі острова Амальфі в оточенні понад 200 гостей. Незабаром після урочистостей пара повідомила, що чекає на дитину.
Ребел Вілсон
Зірка голлівудських фільмів Ребел Уілсон зіграла весілля зі своєю коханою Рамоною Агрумою у вересні 2024 року. Урочистість відбулася на острові Сардинія. Актриса та її обраниця пішли до вівтаря у весільних сукнях та обмінялися обітницями під квітковою аркою.
Едді Мерфі
Відомий актор Едді Мерфі пішов під вінець цього літа через 6 років стосунків з моделлю Пейдж Батчер, яка народила йому двох дітей. Їхнє весілля було шикарним і пройшло на Карибах в Ангільї. На святі були присутні лише найближчі люди.
Міллі Боббі Браун
Британська актриса, зірка серіалу "Дуже дивні справи" Міллі Боббі Браун вийшла заміж восени за сина легендарного гурту Bon Jovi Джона Бон Джові, Джейка. Їхня церемонія проходила на віллі Цетиналі в Італії. Закохані обмінялися обітницями під квітковою аркою серед гостей.
Роберт Паттінсон
Ряди голлівудських холостяків залишив зірка "Сутінків" Роберт Паттінсон. Його обраницею стала співачка Сьюкі Уотерхаус, яка народила йому дочку. Щоправда, актор вирішив відмовитися від пишних урочистостей і зв’язав себе узами шлюбу таємно. Своє особисте життя пара намагається тримати у секреті.
Лана Дель Рей
Популярна американська співачка Лана Дель Рей восени 2024 року вперше вийшла заміж. Її обранцем став туристичний гід Джеремі Дюф. Закохані зіграли весілля у Де Аллеманді, що у Луїзіані. Пара довгий час приховувала свої стосунки й не стала говорити публіці про свій новий статус.
Адріана Ліма
Бразильська супермодель та "ангел" Victoria’s Secret Адріана Ліма нещодавно вийшла заміж за свого бойфренда – 43-річного кінопродюсера Андре Леммерса. Для моделі це вже другий шлюб. У 2022 році Адріана народила сина від нового обранця.
"Телеграф" писав раніше, що весілля двох ветеранів у Києві зворушило українців. Пара познайомилася на реабілітації.