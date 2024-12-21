Их свадьбы обсуждал весь Голливуд: кто из мировых знаменитостей женился в 2024 году (фото)

Некоторые знаменитости предпочли пожениться тайно, без лишнего шума

Этот год стал особенным для многих голливудских знаменитостей, потому что они решились на долгожданный шаг – вступили в брак. Кто-то устроил пышные свадьбы, которые привлекли внимание всего мира, а кто-то предпочел тишину и уединение. Однако каждое такое событие стало ярким моментом 2024 года.

"Телеграф" решил напомнить, кто из мировых звезд пошел под венец. Голливуд снова удивил свадебными невероятными церемониями и атмосферой романтики.

Кто из знаменитостей сыграл свадьбу в 2024 году

Эд Вествик

Американский актер, звезда сериала "Сплетница" Эд Вествик весной 2024 года распрощался с холостяцкой жизнью. Его избранницей стала актриса Эми Джексон. Роскошную свадьбу они сыграли на побережье острова Амальфи в окружение более 200 гостей. Вскоре после торжества пара сообщила, что ждет ребенка.

Эд Вествик и его возлюбленная Эми

Ребел Уилсон

Звезда голливудских фильмов Ребел Уилсон сыграла свадьбу со своей возлюбленной Рамоной Агрумой в сентябре 2024 года. Торжество состоялось на острове Сардиния. Актриса и ее избранница пошли к алтарю в свадебных платьях и обменялись обетами под цветочной аркой.

Свадьба актрисы Ребел Уилсон

Эдди Мерфи

Известный актер Эдди Мерфи пошел под венец этим летом спустя 6 лет отношений с моделью Пейдж Батчер, которая родила ему двоих детей. Их свадьба была шикарной и прошла на Карибах в Ангилье. На празднике присутствовали только самые близкие люди.

Эдди Мерфи женился на Пейдж Батчер

Милли Бобби Браун

Британская актриса, звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун вышла замуж осенью за сына легендарной группы Bon Jovi Джона Бон Джови, Джейка. Их церемония проходила на вилле Цетинале в Италии. Влюбленные обменялись клятвами под цветочной аркой в окружении гостей.

Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун вышла замуж

Роберт Паттинсон

Ряды голливудских холостяков покинул и звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон. Его избранницей стала певица Сьюки Уотерхаус, которая родила ему дочь. Правда, актер решил отказаться от пышных торжеств и связал себя узами брака тайно. Свою личную жизнь пара старается держать в секрете.

Роберт Паттинсон тайно женился на своей избраннике, Фото: Getty Images

Лана Дель Рей

Популярная американская певица Лана Дель Рэй осенью 2024 года впервые вышла замуж. Ее избранником стал туристический гид Джереми Дюф. Влюбленные сыграли свадьбу в Де Аллеманде, что в Луизиане. Пара долгое время скрывала свои отношения и не стала говорить публике о своем новом статусе.

Лана Дель Рей в сентябре 2024 года тайно вышла замуж

Адриана Лима

Бразильская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Адриана Лима недавно вышла замуж за своего бойфренда – 43-летнего кинопродюсера Андре Леммерса. Для модели это уже второй брак. В 2022 году Адриана родила сына от нового избранника.

Адриана Лима сообщила о замужестве

"Телеграф" писал ранее, что свадьба двух ветеранов в Киеве растрогала украинцев. Пара познакомилась на реабилитации.