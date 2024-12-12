Счастливая и беззаботная: как в день свадьбы выглядела София Ротару, которая лишь однажды была замужем

Певица после смерти мужа больше не вышла замуж

София Ротару — легендарная советская и украинская певица, которая во время войны поддержала Украину и давно уже не выступала в России. Известно, что за свою жизнь артистка лишь однажды была замужем, а после смерти мужа предпочла быть одной.

"Телеграф" расскажет, как София Ротару выглядела в день своей свадьбы с Народным артистом Украины Анатолием Евдокименко.

София Ротару — красивая и беззаботная невеста

София Ротару — легендарная украинская певица, которая родилась в многодетной семье молдавских крестьян в Черновицкой области. Свою карьеру будущая звезда начинала в юном возрасте, она много раз участвовала и побеждала в песенных конкурсах и фестивалях.

В 1968 году София Ротару в первый и единственный раз вышла замуж. Избранником артистки стал Народный артист Украины Анатолий Евдокименко. В день свадьбы София Ротару выглядела просто восхитительно — ей был всего 21 год.

На архивных кадрах, которые София Михайловна время от времени публикует в сети, можно увидеть, что она была невероятно красивой и беззаботной невестой. В день свадьбы она надела скромное и элегантное белое платье, которое дополнила пышной фатой с диадемой. А лицо красиво обрамляли блестящие черные волосы.

В браке с Анатолием Евдокименко София Ротару родила единственного сына Руслана. В будущем он подарил певице двух замечательных внуков, которые были названы в честь бабушки и дедушки.

В 2002 году муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко умер, ему был 61 год. Известно, что причиной смерти артиста стал инсульт. Когда умер муж Софии Ротару было 55 лет, однако она осталась одна и больше не выходила замуж.

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