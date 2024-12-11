Она кума Добкина и называет себя одесситкой: где сейчас актриса советских фильмов Лариса Удовиченко

Актриса попала в базу "Миротворца" за посещение оккупированного Крыма

Лариса Удовиченко — известная актриса российского и советского кино и театра. Она имеет украинские корни и даже называет себя одесситкой. В отличие от многих звездных коллег по цеху артистка не высказывалась публично о поддержке или осуждении войны в Украине. При этом она попала в базу "Миротворца" за посещение Крыма после оккупации его Россией.

"Телеграф" расскажет, где сейчас звезда советских фильмов с украинскими корнями Лариса Удовиченко и что о ней известно.

Лариса Удовиченко — российская актриса с украинскими корнями

Лариса Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в Австрии, где ее отец-украинец работал военным врачом. После завершения службы отца в Австрии семья вернулась на родину мужчины – в Украину, они поселились в Одессе. Родители ушли из жизни, когда Лариса Удовиченко была совсем юной.

В старших классах будущая звезда кино поступила в Народную студию киноактера при Одесской киностудии. И уже в юности дебютировала в короткометражке "Счастливый Кукушкин". В 1976 году Удовиченко окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии. И даже во время учебы актриса параллельно снималась в кино.

За свою карьеру Лариса Удовиченко сыграла более 120 ролей. А наибольшую славу ей принесла роль Маньки-Облигации в ленте "Место встречи изменить нельзя".

Известно, что артиста имеет много знакомых и близких людей в Украине. Например, она крестная мама украинского телеведущего и продюсера Алексея Дивеева-Церковного. А также является кумой скандального политика Михаила Добкина.

Сейчас Ларисе Удовиченко 69 лет, в последнее время она больше времени уделяла ролям в театре. Актриса продолжает жить в России, при этом нигде публично не высказывалась о войне, которую РФ развязала в Украине. В то же время в одном из интервью в 2021 году Удовиченко заявила, что чувствует себя одесситкой и любит Украину. Она часто ездила в Одессу, где у нее много друзей.

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