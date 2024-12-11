Вона кума Добкіна і називає себе одеситкою: де зараз акторка радянських фільмів Лариса Удовиченко

Актриса потрапила до бази "Миротворця" за відвідування окупованого Криму

Лариса Удовиченко — відома актриса російського та радянського кіно та театру. Вона має українське коріння і навіть називає себе одеситкою. На відміну від багатьох зіркових колег по цеху, артистка не висловлювалася публічно про підтримку чи засудження війни в Україні. При цьому вона потрапила до бази "Миротворця" за відвідування Криму після окупації його Росією.

"Телеграф" розповість, де зараз зірка радянських фільмів з українським корінням Лариса Удовиченко і що про неї відомо.

Лариса Удовиченко — російська актриса з українським корінням

Лариса Удовиченко народилася 29 квітня 1955 року в Австрії, де її батько-українець працював військовим лікарем. Після завершення служби батька в Австрії сім’я повернулася на батьківщину чоловіка – в Україну, вони оселилися в Одесі. Батьки пішли із життя, коли Лариса Удовиченко була зовсім юною.

У старших класах майбутня зірка кіно вступила до Народної студії кіноактора при Одеській кіностудії. І вже в юності дебютувала у короткометражці "Щасливий Зозулин". У 1976 році Удовиченко закінчила Всесоюзний державний інститут кінематографії. І навіть під час навчання акторка паралельно знімалася у кіно.

За свою кар’єру Лариса Удовиченко зіграла понад 120 ролей. А найбільшу славу їй принесла роль Маньки-Облігації у стрічці "Місце зустрічі змінити не можна".

Відомо, що артистка має багато знайомих та близьких людей в Україні. Наприклад, вона хрещена мати українського телеведучого та продюсера Олексія Дівєєва-Церковного. А також є кумою скандального політика Михайла Добкіна.

Нині Ларисі Удовиченко 69 років, останнім часом вона більше часу приділяла ролям у театрі. Актриса продовжує жити в Росії, причому ніде публічно не висловлювалася про війну, яку РФ розв’язала в Україні. Водночас, в одному з інтерв’ю у 2021 році Удовиченко заявила, що почувається одеситкою і любить Україну. Вона часто їздила до Одеси, де має багато друзів.

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