Досі приносять квіти: як через півроку після похорону виглядає могила Анастасії Заворотнюк

Актриса померла 29 травня 2024 року після тривалої онкологічної хвороби

Анастасія Заворотнюк – відома російська актриса театру та кіно, яка свого часу прославилася роллю няні Віки у серіалі "Моя прекрасна няня". Наприкінці травня артистка померла після довгих років боротьби з онкологією. Після похорону минуло вже півроку, але фанати досі навідують актрису на цвинтар.

"Телеграф" розповість, як зараз виглядає могила Анастасії Заворотнюк, через півроку після похорону.

Анастасія Заворотнюк — як виглядає могила актриси

Анастасія Заворотнюк здобула широку популярність після виходу на екрани комедійного серіалу "Моя прекрасна няня". У ньому вона зіграла головну роль — провінційну няню з Маріуполя. За це її багато українців згодом зненавиділи. Заворотнюк зіграла і в багатьох інших фільмах, встигла попрацювати навіть із тоді ще актором Володимиром Зеленським.

Наприкінці травня цього року стало відомо, що Анастасія Заворотнюк померла у лікарні, де тривалий час перебувала під наглядом лікарів. Останні роки актриса боролася з онкологією, яка зрештою забрала її життя. Поховали артистку 1 червня на Троєкурівському цвинтарі у Москві. Її могила розташована Алеї митців поряд із похованнями народних артистів РФ Ніни Русланової, Миколи Сліченка, Вадима Абдрашитова та Валентина Гафта.

Як пишуть російські ЗМІ, могила Анастасії Заворотнюк перебуває у чудовому стані. За нею стежать і доглядають, біля огорожі прибирають, вся земля навколо всипана квітами від родичів та шанувальників.

"По периметру могили стоять великі білі вази, які наповнені трояндами всіх кольорів і відтінків. У центрі розташований хрест із розп’яттям та портретом Заворотнюк у рамці. Поряд також видно менші фотографії", — йдеться в повідомленні одного з російських видань.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії злили секс-фото співачки-запроданки Анни Асті. Співачка зізналася, що робила інтим-кадри для свого чоловіка.