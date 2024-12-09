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Робила їх для чоловіка: у Росії злили секс-фото співачки-запроданки Анни Асті

Автор
Галина Струс
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Уродженка України Анна Асті активно будує кар’єру в Росії навіть під час війни Новина оновлена 09 грудня 2024, 10:22
Уродженка України Анна Асті активно будує кар’єру в Росії навіть під час війни. Фото Колаж "Телеграф"

Артистка стала жертвою шантажистів

Відома співачка-запроданка Анна Асті, яка активно будує кар’єру в Росії та мовчить про війну в Україні, стала жертвою шантажистів. Інтимні фото артистки злили у мережу, коли вона відмовилася платити гроші здирникам.

Як виявилося, Анну Асті шантажували близько півроку і вимагали величезних сум грошей, щоб інтимні фото не потрапили в мережу. Знімки потрапили до рук шантажистів після зламу телефону співачки. Однак, оскільки знімки таки злили, це означає, що вона не заплатила шахраям.

Сама Анна Асті після зливу все ж таки прокоментувала цей скандал, заявивши, що цим знімки були призначені для її чоловіка.

Анна Асті злив фото

"Останні півроку я переживала справжній кошмар, тому що з липня нас зі Стасом ще й шантажували, вимагаючи величезні суми грошей. Усі фотоматеріали призначалися виключно для мого чоловіка, і так, у нас є особисте інтимне життя", — заявила Анна Асті після зливу фото .

Варто зазначити, що йдеться про фотографії, які Анна Асті зробила сама. На них вона повністю або частково оголена позує в дзеркалі в сексуальних позах. Деякі колеги-зірки та шанувальники підтримали співачку, відзначаючи, що в неї гарне тіло, тож не варто переживати за цей слив.

Анна Асті злив фото

Раніше "Телеграф" розповідав, що зрадниця Ганна Асті розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям. Співачці зробили операцію.

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#інтимні фото #Шантажисти #Анна Асті