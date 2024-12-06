Розкішна квартира в самому центрі Києва: де до розлучення жили Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе (фото)

Як виявилося, композитор і співачка перед війною тільки закінчили ремонт у новій квартирі.

Співачка Віра Брежнєва розпочинала свою кар'єру у групі "ВІА Гра", а потім тривалий час жила та працювала в РФ. З початку повномасштабної війни вона виїхала з Росії та підтримала Україну, а паралельно з цим розлучилася з чоловіком – відомим продюсером Костянтином Меладзе, який вибрав мовчати та залишатися в РФ.

"Телеграф" розповість про елітну нерухомість у Києві, яку купив Меладзе під час шлюбу з Вірою Брежнєвою.

Як виявилося, перед повномасштабною війною у 2021 році Меладзе та Брежнєва переселилися жити до елітної квартири. За даними журналістів програми "Викриття", розкішна квартира обійшлася Меладзе у 825 тисяч доларів. Вона знаходиться в елітній скляній вежі Skyline у ​​самому серці Києва. Разом із квартирою було куплено й паркомісце у підземному паркінгу цього хмарочоса.

Відомо, що площа квартири складає 206 квадратних метрів. А в елітному будинку Skyline є свій тренажерний зал, кімната для переговорів, бібліотека та дитяча зона для розваг.

Зазначається, що у 2021 році Костянтин Меладзе та Віра Брежнєва якраз закінчили ремонт та переїхали до своєї нової елітної квартири. Також відомо, що на Печерську композитор має ще одну трикімнатну квартиру в одному з престижних ЖК.

Зазначимо, що Брежнєва та Меладзе таємно одружилися в Італії в 2015 році та тривалий час приховували свої стосунки. Проте пізніше почали з’являтися разом та публікувати спільні фото в соцмережах. Однак після початку війни в Україні відносини пари зіпсувалися, а в жовтні 2023 року Брежнєва підтвердила, що вони з Меладзе розлучилися. А нещодавно співачка публічно зізналася, що знову закохана і перебуває у стосунках. При цьому відомо, що вона мешкає в Європі і час від часу приїжджає до Києва. Що зараз із елітною квартирою, в якій мали жити співачка та композитор — невідомо.

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