Роскошная квартира в самом центре Киева: где до развода жили Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото)

Как оказалось композитор и певица перед войной только закончили ремонт в новой квартире

Певица Вера Брежнева начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", а потом долгое время жила и работала в РФ. С начала полномасштабной войны она уехала из России и поддержала Украину, а параллельно с этим развелась с мужем — известным продюсером Константином Меладзе, который выбрал молчать и оставаться в РФ.

"Телеграф" расскажет об элитной недвижимости в Киеве, которую купил Меладзе во время брака с Верой Брежневой.

Как оказалось, перед полномасштабной войной в 2021 году Меладзе и Брежнева переселились жить в элитную квартиру. По данным журналистов программы "Викриття", роскошная квартира обошлась Меладзе в 825 тысяч долларов. Она находится в элитной стеклянной башне Skyline в самом сердце Киева. Вместе с квартирой было куплено и паркоместо в подземном паркинге этого небоскрёба.

Известно, что площадь квартиры составляет 206 квадратных метров. А в элитном доме Skyline есть свой тренажерный зал, комната для переговоров, библиотека и детская зона для развлечений.

Отмечается, что в 2021 году Константин Меладзе и Вера Брежнева как раз закончили ремонт и переехали в свою новую элитную квартиру. Также известно, что на Печерске у композитора есть еще одна трехкомнатная квартира в одном из престижных ЖК.

Отметим, что Брежнева и Меладзе тайно поженились в Италии в 2015 году и долгое время скрывали свои отношения. Однако позже начали появляться вместе и публиковать совместные фото в соцсетях. Однако после начала войны в Украине отношения пары испортились, а в октябре 2023 года Брежнева подтвердила, что они с Меладзе развелись. А недавно певица публично призналась, что снова влюблена и состоит в отношениях. При этом известно, что она живет в Европе и время от времени приезжает в Киев. Что сейчас с элитной квартирой, в которой должны были жить певица и композитор — неизвестно.

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