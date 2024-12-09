Делала их для мужа: в России слили секс-фото певицы-запроданки Анны Асти

Артистка стала жертвой шантажистов

Известная певица-запроданка Анна Асти, которая активно строит карьеру в России и молчит о войне в Украине, стала жертвой шантажистов. Интимные фото артистки слили в сеть, когда она отказалась платить деньги вымогателям.

Как оказалось, Анну Асти шантажировали около полугода и требовали огромные суммы денег, чтобы интимные фото не попали в сеть. Снимки попали в руки шантажистов после взлома телефона певицы. Однако, поскольку снимки таки слили, это значит, что она не заплатила мошенникам.

Сама Анна Асти после слива все же прокомментировала этот скандал, заявив, что этим снимки были предназначены для ее мужа. А слив их в сеть — это посягательство на ее личную жизнь.

"Последние полгода я переживала настоящий кошмар, так как с июля нас со Стасом еще и шантажировали, требуя огромные суммы денег. Все фотоматериалы предназначались исключительно для моего супруга, и да, у нас есть личная интимная жизнь", — заявила Анна Асти после слива фото.

Стоит отметить, что речь идет о фотографиях, которые Анна Асти сделала сама. На них она или полностью или частично обнаженная позирует в зеркале в сексуальных позах. Некоторые коллеги-звезды и поклонники поддержали певицу, отмечая, что у нее красивое тело, так что не стоит переживать за этот слив.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предательница Анна Асти рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Певице сделали операцию.