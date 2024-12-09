До сих пор приносят цветы: как спустя полгода после похорон выглядит могила Анастасии Заворотнюк

Актриса умерла 29 мая 2024 года после длительной онкологической болезни

Анастасия Заворотнюк — известная российская актриса театра и кино, которая в свое время прославилась ролью няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня". В конце мая артистка умерла после долгих лет борьбы с онкологией. После похорон прошло уже полгода, но фанаты до сих пор наведывают актрису на кладбище.

"Телеграф" расскажет, как сейчас выглядит могила Анастасии Заворотнюк, спустя полгода после похорон.

Анастасия Заворотнюк — как выглядит могила актрисы

Анастасия Заворотнюк получила широкую известность после выхода на экраны комедийного сериала "Моя прекрасная няня". В нем она сыграла главную роль — провинциальную няню из Мариуполя. За это ее многие украинцы со временем возненавидели. Заворотнюк сыграла и во многих других фильмах, успела поработать даже с тогда еще актером Владимиром Зеленским.

В конце мая этого года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла в больнице, где долгое время находилась под присмотром врачей. Последние годы актриса боролась с онкологией, которая в конце-концов унесла ее жизнь. Похоронили артистку 1 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Ее могила расположена Аллее деятелей искусств рядом с захоронениями народных артистов Нины Руслановой, Николая Сличенко, Вадима Абдрашитова и Валентина Гафта.

Как пишут российские СМИ, могила Анастасии Заворотнюк находится в прекрасном состоянии. За ней следят и ухаживают, около ограды убираются, вся земля вокруг усыпана цветами от родственников и поклонников.

"По периметру могилы стоят большие белые вазы, которые наполнены розами всех цветов и оттенков. В центре расположен крест с распятием и портретом Заворотнюк в рамке. Рядом также видны фотографии поменьше", — говорится в сообщении одно из российских изданий.

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