Был в Партии регионов и не расставался с аккордеоном: где похоронен и как выглядит могила Яна Табачника

Известный украинский артист и бывший народный депутат умер после двух лет борьбы с онкологией

Ян Табачник — известный украинский аккордеонист-виртуоз с еврейскими корнями. В свое время он был народным депутатом от "Партии регионов", а в последние годы жил в Израиле, где боролся с онкологическим заболеванием. Умер артист 11 сентября 2023 года, его похоронили в Тель-Авиве.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила известного аккордеониста Яна Табачника и где она находится.

Ян Табачник — жизнь и смерть музыканта

Аккордеонист Ян Табачник родился в Черновцах 31 июля 1945 года в еврейской семье. С самого детства он увлекся аккордеоном и практически всю свою жизнь не выпускал его из рук.

Многие украинцы помнят Яна Табачника, как выдающегося аккордеониста и ведущего международного телевизионного проекта "Честь имею пригласить". Он также был президентом Высшей лиги мэтров мирового аккордеона, имел звание Народного артиста Украины, а также был депутатом.

Известно, что Ян Табачник был народным депутатом V, VI, VII созывов Верховной Рады Украины от "Партии регионов". К политике он пришел через общественную деятельность — в 2000 году Ян Табачник стал заместителем главы опекунского совета Всеукраинского благотворительного фонда Надежды и Добра, деятельность которого курировала первая леди Украины Людмила Кучма.

Работая с фондом Табачник ездил с концертами и гуманитарными миссиями в школы интернаты и исправительные колонии для несовершеннолетних. Привлекал меценатов к помощи фонду, а также добивался пересмотра дел для некоторых малолетних преступников, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни.

Свои последние годы Ян Табачник провел в борьбе с онкологией — у него был диагностирован рак легких. Умер артист 11 сентября 2023 года в Израиле в возрасте 79 лет. Похоронили Табачника, по его желанию, по еврейским традициям в Тель-Авиве. И как видно по фото с могилы Яна Табачника, он даже после смерти не расстался со своим любимым музыкальным инструментом аккордеоном.

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