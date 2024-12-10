Сильно схуд і вже не знімається у кіно: як зараз виглядає Перепечко з "Кадетів" і як він пов’язаний з Україною

Колись він був одним із улюблених персонажів у серіалі "Кадетство", проте тепер не знімається у кіно

Павло Безсонов — відомий російський актор, який зіграв пухляша-кадета Перепечко у серіалі з 2000-х "Кадетство". На той час цей серіал транслювали і на українському телебаченні, тож українські глядачі добре знають персонажів цієї стрічки. Як виявилося, Безсонов, він же Перепечко, дуже змінився через роки після виходу на екрани "Кадетства".

"Телеграф" розповість, як змінився актор Павло Безсонов через роки після виходу в серіалу "Кадетство", і як він пов’язаний з Україною.

Павло Безсонов — як склалася його доля після серіалу

Павло Безсонов — корінний москвич, він народився 7 лютого 1991 року у простій сім’ї. Незвичайна зовнішність та уроки акторської майстерності привели Безсонова на знімальний майданчик — спочатку він знявся у кількох епізодах "Єралаша", потім було кілька епізодичних ролей у серіалах "Лебединий рай" та "Фірмова історія".

Проте широку популярність акторові принесла роль милого пухляша Перепечко у серіалі "Кадетство", який виходив на екрани у 2006-2007 роках. Тоді Павлу Безсонову було лише 14 років. Після "Кадетства" та закінчення школи юний актор вступив на навчання до московської Академії праці та соціальних відносин, а не до театрального інституту. І на цьому його акторська кар’єра практично закінчилась.

Павло Безсонов – особиста драма і що його пов’язує з Україною

У 2010 році під час відпочинку в Криму Павло Безсонов познайомився із Зіною Мартиновою. Фотомодель із Дніпропетровська підкорила серце молодого актора. Він довго її добивався її уваги і вже у 2013 році вони одружилися.

На той час Павло Безсонов ще ходив на кастинги та отримував епізодичні ролі у кіно та серіалах. Так, у 2013 році він їздив на зйомки до України, де мав роль у фільмі "Домоправитель".

Робота в кіно стала справжнім випробуванням для шлюбу Павла Безсонова — дружина постійно ревнувала через роз’їзди та спілкування з шанувальниками. Зрештою, через два роки після весілля Павло та Зінаїда розлучилися. Це стало переломним моментом у житті актора — він закинув кар’єру, страждав на депресію, випивав і сильно схуд. Наразі його практично не впізнати — адже повернути колишню вагу не вдалося навіть після відновлення.

Відомо, що Павло Безсонов більше не повернувся до акторства, він працював на різних роботах, живе з батьками та сестрою у Москві. Також він публічно не коментував вторгнення Росії до України та не висловлював підтримку Путіну.

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