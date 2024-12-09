Сєдокова розлучилася з чоловіком-баскетболістом, якого сама забрала з сім'ї (фото)

Співачка стала ініціатором розлучення та подала заяву до суду ще у жовтні

Відома українська співачка Анна Сєдокова, яка розпочинала свою кар’єру у групі "ВІА Гра", а під час війни вирішила залишитися в російському шоу-бізнесі та мовчати, розлучилася зі своїм чоловіком Янісом Тіммою. Свого часу стало відомо, що артистка сама забрала баскетболіста з родини.

Відомо, що заяву на розірвання шлюбу Сєдокова подала з власної ініціативи. Це було в Москві у жовтні 2024 року, а тепер з’явилася інформація, що суд розлучив пару після 4 років шлюбу.

Це вже третє розлучення в житті співачки-запроданки. До слова, латвійський баскетболіст Яніс Тімма молодший за Анну на 10 років, зараз йому всього 32 роки.

Відомо, що останнім часом Сєдокова жила з чоловіком у різних містах і їхні стосунки у коментарях журналістам називала "складними". Співачка зізнавалася, що вони сходилися та розходилися з моменту шлюбу разів 20, і, схоже, цього разу вже остаточно.

Анна Сєдокова та Яніс Тімма одружилися у 2020 році, а чутки про їхній роман були ще у 2019 році, коли спортсмен був одружений. На той час таблоїди писали, що Сєдокова забрала чоловіка з сім'ї. Спільних дітей у колишнього подружжя їх немає. Однак у кожного з них є діти від минулих шлюбів — у баскетболіста один син, а співачка має дві дочки і сина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії злили секс-фото співачки-запроданки Анни Асті. Співачка зізналася, що робила інтим-кадри для свого чоловіка.