Седокова развелась с мужем-баскетболистом, которого сама увела из семьи (фото)

Певица стала инициатором развода и подала заявление в суд

Известная украинская певица Анна Седокова, которая начинала свою карьеру в группе "ВИА Гра", а во время войны решила остаться в российском шоу-бизнесе и молчать, развелась со своим мужем Янисом Тиммой. В свое время стало известно, что артистка сама увела баскетболиста из семьи.

Известно, что заявление на расторжение брака Седокова подала по своей инициативе. Это было в Москве в октябре 2024 года, а теперь появилась информация, что суд развел пару после 4 лет брака.

Стоит отметить, что это уже третий развод в жизни певицы-запроданки. А к тому же латвийский баскетболист Янис Тимма младше Анны на 10 лет, сейчас ему всего 32 года.

Известно, что в последнее время Седокова жила с мужем в разных городах и их отношения в комментариях журналистам называла "сложными". Певица признавалась, что они сходились и расходились с момента брака раз 20, и похоже, в этот раз уже окончательно.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году, а слухи об их романе были еще в 2019 году, когда спортсмен был женат. В то время таблоиды писали, что Седокова увела мужчину из семьи. Общих детей у уже бывших супругов них нет. Однако у каждого из супругов есть дети от прошлых браков — у баскетболиста один сын, а у певицы две дочери и сын.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России слили секс-фото певицы-запроданки Анны Асти. Певица призналась, что делала интим-кадры для своего мужа.