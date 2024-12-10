Сильно похудел и уже не снимается в кино: как сейчас выглядит Перепечко из "Кадетов" и как он связан с Украиной

Когда-то он был одним из любимых персонажей в сериале "Кадетство", однако теперь не снимается в кино

Павел Бессонов — известный российский актер, который сыграл пухлого кадета Перепечко в сериале из 2000-х "Кадетство". В то время этот сериал транслировали и на украинском телевидении, так что украинские зрители хорошо знают персонажей этой ленты. Как оказалось, Бессонов, он же Перепечко, сильно изменился спустя годы после выхода на экраны "Кадетства".

"Телеграф" расскажет, как изменился актер Павел Бессонов спустя годы после выхода сериале "Кадетство", и как он связан с Украиной.

Павел Бессонов — как сложилась его судьба после сериала

Павел Бессонов — коренной москвич, он родился 7 февраля 1991 года в простой семье. Необычная внешность и уроки актерского мастерства привели Бессонова на съемочную площадку — сначала он снялся в нескольких эпизодах "Ералаша", потом было несколько эпизодических ролей в сериалах "Лебединый рай" и "Фирменная история".

Однако широкую известность актеру принесла роль милого пухляша Перепечко в сериале "Кадетство", который выходил на экраны в 2006-2007 годах. Тогда Павлу Бессонову было всего 14 лет. После "Кадетства" и окончания школы юный актер поступил на учебу в московскую Академию труда и социальных отношений, а не в театральный институт. И на этом его актерская карьера практически закончилась.

Павел Бессонов — личная драма и что его связывает с Украиной

В 2010 году во время отдыха в Крыму Павел Бессонов познакомился с Зиной Мартыновой. Фотомодель из Днепропетровска покорила сердце молодого актера. Он долго ее добивался и уже в 2013 году они поженились.

В то время Павел Бессонов еще ходил на кастинги и получал эпизодические роли в кино и сериалах. Так, в 2013 году он ездил на съемки в Украину, где имел роль в фильме "Домоправитель".

Работа в кино стала настоящим испытанием для брака Павла Бессонова — жена постоянно ревновала его из-за разъездов и общения с поклонниками. В конце концов, спустя два года после свадьбы Павел и Зинаида развелись. Это стало переломным моментом в жизни актера — он забросил карьеру, страдал депрессией, выпивал и сильно похудел. Сейчас его практически не узнать — ведь вернуть прежний вес не удалось даже после восстановления.

Известно, что Павел Бессонов больше не вернулся к актерству, он работал на разных работах, живет с родителями и сестрой в Москве. Также он публично не комментировал вторжение России в Украину и не высказывал поддержку Путину.

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