Актриса однієї ролі: як виглядає могила Тетяни Проценко, яка зіграла Мальвіну

Багато глядачів пам’ятають цю яскраву роль Тетяни Проценко

Тетяна Проценко – відома радянська актриса, поетеса та журналістка. Вона прославилася ще зовсім юною, зігравши роль маленької Мальвіни з блакитними очима і волоссям у старому радянському фільмі "Пригоди Буратіно". У 2021 році після тривалої боротьби з онкологією актриса однієї ролі Проценко померла.

"Телеграф" розповість, що відомо про Тетяну Проценка і як зараз виглядає її могила у Москві.

Тетяна Проценко — актриса однієї ролі Мальвіни

Тетяна Проценко — радянська та російська актриса, відома за роль Мальвіни у фільмі "Пригоди Буратіно" 1975 року випуску. Вона народилася 8 квітня 1968 року в Москві в сім’ї диспетчера в аеропорту Внуково та керівника управління документальних фільмів Кінокомітету СРСР.

Випадково познайомившись з асистентом режисера фільму "Пригоди Буратіно" Тетяна Проценко отримала запрошення на кінопроби. А потім була затверджена на роль Мальвіни режисером фільму Леонідом Нечаєвим.

Тетяна Проценко закінчила кінознавче відділення ВДІКу, стала поетесою та працювала у Центрі Ролана Бикова. Була членом Міжнародної федерації журналістів. Проте у кіно більше не знімалася.

Від чого померла Проценко і як виглядає її могила

Тетяна Проценко у 2018 році почула від лікарів страшний діагноз – у неї виявили рак грудей. Після операції хвороба на якийсь час відступила і актриса повернулася до звичайного життя. Проте вже у 2021 році онкологія повернулася та загострилася, бо Тетяна Проценко підхопила ще й коронавірус.

Артистка померла 19 травня 2021 року у віці 53 років в одній із клінік Москви. Вона була похована в одній могилі з батьком на Пихтинському кладовищі у Москві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як через півроку після похорону виглядає могила Анастасії Заворотнюк. Досі приносять квіти.