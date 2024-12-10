Актриса одной роли: как выглядит могила Татьяны Проценко, которая сыграла Мальвину
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Многие зрители помнят эту яркую роль Татьяны Проценко
Татьяна Проценко — известная советская актриса, поэтесса и журналистка. Она прославилась будучи еще совсем юной и сыграв роль маленькой Мальвины с голубыми глазами и волосами в старом советском фильме "Приключения Буратино". В 2021 году после продолжительной борьбой с онкологией актриса одной роли Проценко умерла.
"Телеграф" расскажет, что известно о Татьяне Проценко и как сейчас выглядит ее могила в Москве.
Татьяна Проценко — актриса одной роли Мальвины
Татьяна Проценко — советская и российская актриса, известная по роли Мальвины в фильме "Приключения Буратино" 1975 года выпуска. Она родилась 8 апреля 1968 года в Москве в семье диспетчера в аэропорту Внуково и руководителя управления документальных фильмов Кинокомитета СССР.
Случайно познакомившись с ассистентом режиссера фильма "Приключения Буратино" Татьяна Проценко получила приглашение на кинопробы. А потом была утверждена на роль Мальвины режиссёром фильма Леонидом Нечаевым. Однако, это была единственная роль в ее жизни, так как в будущем карьера актрисы у нее не сложилась.
Татьяна Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа, стала поэтессой и работала в Центре Ролана Быкова. Была членом Международной федерации журналистов. Однако в кино больше не снималась.
От чего умерла Проценко и как выглядит ее могила
Татьяна Проценко в 2018 году услышала от врачей страшный диагноз — у нее обнаружили рак груди. После операции болезнь на время отступила и актриса вернулась к обычной жизни. Однако уже в 2021 году онкология вернулась и обострилась, так как Татьяна Проценко подхватила еще и коронавирус.
Артистка умерла 19 мая 2021 года в возрасте 53 лет в одной из клиник Москвы. Она была похоронена в одной могиле с отцом на Пыхтинском кладбище в Москве.
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