Играл в КВН со Стефанчуком и имеет семейный бизнес: где сейчас Дядя Жора и что говорит о войне (фото)

Известный шоумен и комик остается в Украине во время войны

Дядя Жора — известный украинский ведущий, шоумен и комик, который еще и поет. Свою карьеру он начинал с игры в КВН, потом создал свою ивен-компанию и время от времени появлялся на телевидении. Во время войны артист вместе с женой и тремя детьми остался в Украине.

"Телеграф" расскажет, где сейчас Дядя Жора и чем он занимается во время полномасштабной войны в Украине.

Дядя Жора — где он сейчас и что о нем известно

Вадим Мичковский — именно так по-настоящему зовут Дядю Жору в реальной жизни — родился в Хмельницком 22 сентября 1975 года, сейчас ему 49 лет. Он имеет юридическое образование и даже работал юрисконсультом в банке целых три года.

В студенческие годы он увлекся игрой в КВН и был капитаном юмористической команды "Три толстяка", в которой играл вместе с нынешним главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

В 1993 году Дядя Жора открыл в родном Хмельницком пиццерию под названием "Три толстяка". А позже у него появились продуктовый магазин, кафе, рекламное агентство и газету объявлений. Уже в 1996 открыл ивент-агентство "Дядя Жора Company", которое работает и сейчас.

В 2006 году Дядя Жора переехал в Киев, где начал строить карьеру на телевидении. Зрители могли видеть его в разных развлекательных шоу, среди которых "Бігуді шоу" и "Погода із Дядьою Жорою". Также за спиной у артиста есть эпизодические роли в кино и разных телепроектах.

С начала полномасштабной войны Вадим Мечковский остался в Украине, как и его семья. С самого начала вторжения артист присоединился к волонтерскому движению, помогал ВСУ, а позже с женой основал семейный благотворительный фонд "Центр Добра".

Стоит отметить, что во время войны Дядя Жора открыл еще и семейный бизнес — цех полуфабрикатов. По словам артиста, сейчас часть их семейного бюджета уходит на развитие этого бизнеса и аренду помещений. Однако, они с женой обое работают и имеют общий бюджет.

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