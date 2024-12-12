Грав у КВК зі Стефанчуком і має сімейний бізнес: де зараз Дядя Жора і що говорить про війну (фото)

Відомий шоумен та комік залишається в Україні під час війни

Дядя Жора — відомий український ведучий, шоумен та комік, який ще й співає. Свою кар’єру він починав з гри в КВК, потім створив свою івен-компанію і час від часу з’являвся на телебаченні. Під час війни артист разом із дружиною та трьома дітьми залишився в Україні.

"Телеграф" розповість, де зараз Дядя Жора та чим він займається під час повномасштабної війни в Україні.

Дядя Жора — де він зараз і що про нього відомо

Вадим Мичковський – саме так по-справжньому звуть Дядю Жору у реальному житті – народився у Хмельницькому 22 вересня 1975 року, зараз йому 49 років. Він має юридичну освіту і навіть працював юрисконсультом у банку цілих три роки.

У студентські роки він захопився грою у КВК і був капітаном гумористичної команди "Три товстуни", в якій грав разом із нинішнім головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

У 1993 році Дядя Жора відкрив у рідному Хмельницькому піцерію під назвою "Три товстуни". А пізніше у нього з’явилися продуктовий магазин, кафе, рекламна агенція та газета оголошень. Вже в 1996 році відкрив івент-агентство "Дядя Жора Company", яке працює і зараз.

У 2006 році Дядя Жора переїхав до Києва, де почав будувати кар’єру на телебаченні. Глядачі могли бачити його у різних розважальних шоу, серед яких "Бігуді шоу" та "Погода із Дядьою Жорою". Також за спиною у артиста є епізодичні ролі у кіно та різних телепроектах.

З початку повномасштабної війни Вадим Мичковський лишився в Україні, як і його родина. Із самого початку вторгнення артист приєднався до волонтерського руху, допомагав ЗСУ, а згодом із дружиною заснував сімейний благодійний фонд "Центр Добра".

Варто зазначити, що під час війни Дядя Жора відкрив ще й сімейний бізнес – цех напівфабрикатів. За словами артиста, зараз частина їхнього сімейного бюджету йде на розвиток цього бізнесу та оренду приміщень. Проте, вони з дружиною працюють і мають спільний бюджет.

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