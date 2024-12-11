Була скромною, але пустилася берега: як у молодості виглядала Лоліта і яке у неї дівоче прізвище

Мало хто знає, яке прізвище було у Лоліти при народженні

Лоліта Мілявська — відома шансон-співачка, телеведуча, актриса та зрадниця. Вона має українське походження, але кар’єру збудувала у російському шоу-бізнесі. А під час війни Росії проти України підтримала путінську агресію.

"Телеграф" розповість, як у молодості виглядала співачка Лоліта Мілявська і яке у неї дівоче прізвище.

Лоліта Мілявська в молодості — якою вона була

Лоліта Мілявська народилася 14 листопада 1963 року у місті Мукачеві Закарпатської області, зараз їй 61 рік. Її родина була творчою — батько був актором та режисером, а мама співачка та актриса. Коли вони одружилися, то переїхали до Києва та працювали в "Укрконцерті". Батьки не мали часу займатися вихованням дочки Лоліти, тому вона більшість часу проводила з бабусею і також мріяла стати артисткою.

У 80-х роках Лоліта вступила на експериментальний курс режисури культмасових заходів Тамбовської філії Московського інституту культури. Пізніше її одногрупники згадували, що спочатку Лоліта була дуже скромною дівчиною без шкідливих звичок. Однак невдовзі після того, як подруга ввела її в коло "тамбовських мажорів", пустилася берега.

Після закінчення навчання Лоліта повернулася до України та влаштувалася працювати до Одеської філармонії. Там вона зустріла Олександра Цекало, з яким разом працювала у форматі дуету-кабарі "Академія", і який став її чоловіком.

Однак, ще до зустрічі з Цекало Лоліта двічі встигла побувати в шлюбі. З першим чоловіком вона розлучилася ще у студентстві, їхній шлюб тривав дуже недовго. А ось другий шлюб Лоліти був фіктивним, хоча вона й залишила собі прізвище Мілявська, з яким незабаром і прославилася. А ось мало хто знає, що дівоче прізвище Лоліти – Горелік.

У 2000 році Лоліта розпочала сольну кар’єру в Росії, це рішення співпало з розлученням з Олександром Цекало після 12 років спільного життя та роботи. Залишається вона у Москві і зараз, а під час війни Лоліта підтримала путінський режим, а також їздила виступати на окуповані території.

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