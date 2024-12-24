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Зіркові діти війни 2024: хто зі знаменитостей стали батьками на третій рік вторгнення (фото)

Автор
Наталія Дума
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Хто з українських зірок стали батьками у 2024 році
Хто з українських зірок стали батьками у 2024 році. Фото Колаж Телеграфу

У Євгена Кота, Віталія Козловського, Юлі Верби та інших зірок народилися первістки цьогоріч

Цьогоріч в українському відбувся справжній бейбі-бум. Багато зірок стали батьками. Хтось народив первістка, хтось створив багатодітну сім’ю, а хтось усиновив дитинку. Ці радісні події відбувалися на тлі складних часів для України, але вони неодмінно дарують надію і підіймають настрій. А раніше ми розповідали, хто з українських зірок пішов воювати у 2024 році.

"Телеграф" вирішив підбити підсумки року і пригадати, з українських зірок став батьками у 2024 році.

Хто з українського шоубізнесу став батьками у 2024 році

Володимир Остапчук

Матір’ю третьої дитини телеведучого стала 24-річна Катерина Полтавська. Син молодого подружжя народився 11 грудня, і його назвали Тимофій. Упродовж вагітності Катерина показувала, як себе почуває у такому положенні, а також поділилася, що дуже швидко відновила фігуру після пологів.

Володимир Остапчук
Володимир Остапчук

Віталій Козловський

По-справжньому шокував шанувальників український співак, а зараз військовослужбовець Віталій Козловський. Спочатку в ефірі "Сніданку з 1+1" він показав обручку на безіменному пальці, а вже за кілька днів повідомив, що його дружина вагітна. 4 квітня у пари народився первісток — син, на ім'я Оскар.

Віталій Козловський
Віталій Козловський

Олександр Усик

Цьогоріч абсолютний чемпіон світу зазнав перемог не лише у кар’єрі. 29 січня його дружина Катерина народила четверту дитину — доньку Марію. Однак це не завадило багатодітній матері підтримувати чоловіка на поєдинках, і вона завжди була поруч.

Дружина Усика

Джамала

Співачка стала мамою втретє 24 травня. Разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим, стали батьками ще одного хлопчика. Навіть на останніх місяцях вагітності артистка не припиняла працювати і записувала свій альбом.

Джамала

Євген Кот

Танцюрист разом із дружиною, Наталією Татарінцевою, вперше стали батьками 10 липня. Гімнастка народила донечку Лелю. Про появу дитини подружжя, яке разом вже більше 5 років, довго мріяло і нарешті ці бажання стали реальністю.

Євген Кот і Наталія Татарінцева
Євген Кот і Наталія Татарінцева

Даша Євтух

Блогерка, яка відома своїми "розпаковками", разом із чоловіком депутатом Олександром Глазовим, стали батьками доньки Феміди. Пара одружилася в серпні 2023 року.

Даша Євтух

Іванна Онуфрійчук

Українська ведуча народила сина від казахського підприємця Алмаза. Про вагітність вона повідомила незадовго до пологів, і новина про це була несподіваною.

Іванна Онуфрійчук з чоловіком

Тимур Мірошниченко

Телеведучий разом із дружиною Інною усиновили цьогоріч двох дітей. Дівчинку Ангеліну і сина Марселя. Тепер у родині четверо діток: біологічні Мія та Марк і усиновлені.

Тимур Мірошниченко і діти

Лілія Ребрик

Багатодітними батьками також стала Лілія Ребрик та Андрій Дикий. У пари народилася третя дитина — дівчина Адель. Вона з’явилася на світ 15 березня. Тепер у їхньому справжній квітник, адже дівчинка стала третьою донечкою подружжя.

Лілія Ребрик, Андрій Дикий сім'я

Максим Чмерковський

Перший "Холостяк" також став багатодітним батьком. Його дружина Пета Маргатройд народила сина Мілана 12 липня. Це третя дитина у родині танцюриста.

Макс Чмерковський

Юлія Верба

Про вагітність блогерка повідомила на сьомому місяці вагітності, і вже незабаром її первісток з’явився на світ. Доньку молода пара назвала Розою, а батько дівчинки — Костянтин Золотухін і він досить відомий у Львові.

Юля Верба народила донька

Анна Сагайдачна

Зірка серіалу "Кріпосна" 9 грудня стала мамою вдруге. Про те, хто чоловік акторки — вона тривалий час не розповідала, але днями показала свого обранця, щоправда, не розсекретила його ім’я. Відомо, що тепер пара виховує двох дітей: сина Тимура від першого шлюбу і новонародженого малюка.

Анна Сагайдачна народила доньку

Марія Яремчук

Донька легендарного Назарія Яремчука народила сина 8 травня. Його назвали Яном. Відомо, що пологи пройшли без ускладнень, а особу свого обранця Марія не розкриває. Також світлин дитини немає у соцмережах співачки а інформацію про це "злив" Чернівецький перинатальний центр.

Марія Яремчук

Олексій Нагрудний

Відомий український актор став батьком вдруге. У зірки "Жіночого лікаря" народився син Євген. За словами його дружини Світлани, пологи пройшли добре, адже чоловік постійно був поруч.

Олексій Нагрудний

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українських зірок одружився у 2024. У шоубізнесі створилися нові сім’ї або ж узаконили стосунки після тривалого життя у цивільному шлюбі.

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#Лілія Ребрик #Максим Чмерковський #Володимир Остапчук #Тимур Мірошниченко #Анна Сагайдачна #Іванна Онуфрійчук #Даша Євтух #Юля Верба