Зіркові діти війни 2024: хто зі знаменитостей стали батьками на третій рік вторгнення (фото)

У Євгена Кота, Віталія Козловського, Юлі Верби та інших зірок народилися первістки цьогоріч

Цьогоріч в українському відбувся справжній бейбі-бум. Багато зірок стали батьками. Хтось народив первістка, хтось створив багатодітну сім’ю, а хтось усиновив дитинку. Ці радісні події відбувалися на тлі складних часів для України, але вони неодмінно дарують надію і підіймають настрій. А раніше ми розповідали, хто з українських зірок пішов воювати у 2024 році.

"Телеграф" вирішив підбити підсумки року і пригадати, з українських зірок став батьками у 2024 році.

Хто з українського шоубізнесу став батьками у 2024 році

Володимир Остапчук

Матір’ю третьої дитини телеведучого стала 24-річна Катерина Полтавська. Син молодого подружжя народився 11 грудня, і його назвали Тимофій. Упродовж вагітності Катерина показувала, як себе почуває у такому положенні, а також поділилася, що дуже швидко відновила фігуру після пологів.

Віталій Козловський

По-справжньому шокував шанувальників український співак, а зараз військовослужбовець Віталій Козловський. Спочатку в ефірі "Сніданку з 1+1" він показав обручку на безіменному пальці, а вже за кілька днів повідомив, що його дружина вагітна. 4 квітня у пари народився первісток — син, на ім'я Оскар.

Олександр Усик

Цьогоріч абсолютний чемпіон світу зазнав перемог не лише у кар’єрі. 29 січня його дружина Катерина народила четверту дитину — доньку Марію. Однак це не завадило багатодітній матері підтримувати чоловіка на поєдинках, і вона завжди була поруч.

Джамала

Співачка стала мамою втретє 24 травня. Разом із чоловіком Бекіром Сулеймановим, стали батьками ще одного хлопчика. Навіть на останніх місяцях вагітності артистка не припиняла працювати і записувала свій альбом.

Євген Кот

Танцюрист разом із дружиною, Наталією Татарінцевою, вперше стали батьками 10 липня. Гімнастка народила донечку Лелю. Про появу дитини подружжя, яке разом вже більше 5 років, довго мріяло і нарешті ці бажання стали реальністю.

Даша Євтух

Блогерка, яка відома своїми "розпаковками", разом із чоловіком депутатом Олександром Глазовим, стали батьками доньки Феміди. Пара одружилася в серпні 2023 року.

Іванна Онуфрійчук

Українська ведуча народила сина від казахського підприємця Алмаза. Про вагітність вона повідомила незадовго до пологів, і новина про це була несподіваною.

Тимур Мірошниченко

Телеведучий разом із дружиною Інною усиновили цьогоріч двох дітей. Дівчинку Ангеліну і сина Марселя. Тепер у родині четверо діток: біологічні Мія та Марк і усиновлені.

Лілія Ребрик

Багатодітними батьками також стала Лілія Ребрик та Андрій Дикий. У пари народилася третя дитина — дівчина Адель. Вона з’явилася на світ 15 березня. Тепер у їхньому справжній квітник, адже дівчинка стала третьою донечкою подружжя.

Максим Чмерковський

Перший "Холостяк" також став багатодітним батьком. Його дружина Пета Маргатройд народила сина Мілана 12 липня. Це третя дитина у родині танцюриста.

Юлія Верба

Про вагітність блогерка повідомила на сьомому місяці вагітності, і вже незабаром її первісток з’явився на світ. Доньку молода пара назвала Розою, а батько дівчинки — Костянтин Золотухін і він досить відомий у Львові.

Анна Сагайдачна

Зірка серіалу "Кріпосна" 9 грудня стала мамою вдруге. Про те, хто чоловік акторки — вона тривалий час не розповідала, але днями показала свого обранця, щоправда, не розсекретила його ім’я. Відомо, що тепер пара виховує двох дітей: сина Тимура від першого шлюбу і новонародженого малюка.

Марія Яремчук

Донька легендарного Назарія Яремчука народила сина 8 травня. Його назвали Яном. Відомо, що пологи пройшли без ускладнень, а особу свого обранця Марія не розкриває. Також світлин дитини немає у соцмережах співачки а інформацію про це "злив" Чернівецький перинатальний центр.

Олексій Нагрудний

Відомий український актор став батьком вдруге. У зірки "Жіночого лікаря" народився син Євген. За словами його дружини Світлани, пологи пройшли добре, адже чоловік постійно був поруч.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українських зірок одружився у 2024. У шоубізнесі створилися нові сім’ї або ж узаконили стосунки після тривалого життя у цивільному шлюбі.