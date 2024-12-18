Пережила домашнє насильство, аборти та онкологію: як змінилася зірка 90-х Салтикова і що говорить про війну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1378
Ірина потрапила до шоубізнесу завдяки своєму ексчоловіку
Секс-символ 90-х років Ірина Салтикова, як і Альона Апіна, продовжують займатися творчою кар’єрою. Хоча у шоубізнес артистка потрапила випадково, вдало вийшовши заміж, але після розлучення змогла досягти висот у кар’єрі.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля Ірини Салтикової, яку називали однією з найкрасивіших співачок. Ми дізналися, що артистка говорить про війну.
Як змінилася Ірина Салтикова і що про неї відомо
Ірина Салтикова приїхала підкорювати Москву одразу після закінчення будівельного технікуму у Тулі. Проте, виступати на сцені вона не мріяла, але так розпорядилася доля. Під час відпочинку в Сочі на Ірину звернув увагу Віктор Салтиков, який на той момент виступав у групі "Форум" і був дуже популярним.
У 1987 році вони зіграли весілля, а через рік Салтикова вже входила до складу групи "Міраж". Але через 6 місяців вона покинула групу, оскільки в неї вже від Віктора була дочка Аліса, яка дуже захворіла.
Грошей сім’ї не вистачало, тому Ірина у 1993 році пішла в бізнес і стала співвласником торгових павільйонів. Бізнес був досить затребуваним, але швидко закрився, оскільки в Ірини почалися проблеми із чоловіком. Пара звинувачувала один одного в зрадах, Віктор почав пити алкоголь і навіть став підіймати на Ірину руку, тому вона вирішила розлучитися.
Пізніше, в одному з інтерв’ю Салтикова зізналася, що чоловік змусив її двічі зробити аборт. А коли вони розлучилися, і Ірина залишилася одна з маленькою дитиною, то у неї виявили онкологію. Їй на ранній стадії діагностували рак шийки матки та провели операцію, про яку вона не розповідала навіть рідним.
Де зараз Ірина Салтикова і що говорить про війну
Особисте життя в Ірини так і не склалося, попри те, що вона мала багато шанувальників. За словами артистки, після розлучення у неї було лише два довгострокові романи. Ірина шість років зустрічалася з одруженим політиком і була у стосунках із представником кримінального світу, який вживав наркотики.
Зараз секс-символ 90-х живе сама у власному будинку. До неї іноді приїжджає донька Аліса, яка також стала співачкою та навіть записала кавер на мамин хіт "Серые глаза". Живе дівчина на дві країни: Росію та Велику Британію.
Ірина Салтикова періодично з’являється у телепроєктах, а також виступає на ретро-концертах та приватних заходах. У вересні цього року співачка під час ефіру передачі "Битва поколінь" навіть поскандалила з Ольгою Бузовою, назвавши її "вискочкою".
Щодо війни, то Салтикова не робила публічних заяв, але підтримує диктаторський режим Путіна та війну проти України. У 2016 році Ірина виступала з концертами в анексованому Криму, а в червні 2022 року артистка на День Росії виступила в окупованому Енергодарі в Запорізькій області.
"Телеграф" писав раніше, як змінилася зовнішність путіністки Ірини Алегрової за роки кар’єри. Шанувальники підозрюють її у пластичних операціях.