Пережила домашнє насильство, аборти та онкологію: як змінилася зірка 90-х Салтикова і що говорить про війну

Ірина потрапила до шоубізнесу завдяки своєму ексчоловіку

Секс-символ 90-х років Ірина Салтикова, як і Альона Апіна, продовжують займатися творчою кар’єрою. Хоча у шоубізнес артистка потрапила випадково, вдало вийшовши заміж, але після розлучення змогла досягти висот у кар’єрі.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як склалася доля Ірини Салтикової, яку називали однією з найкрасивіших співачок. Ми дізналися, що артистка говорить про війну.

Як змінилася Ірина Салтикова і що про неї відомо

Ірина Салтикова приїхала підкорювати Москву одразу після закінчення будівельного технікуму у Тулі. Проте, виступати на сцені вона не мріяла, але так розпорядилася доля. Під час відпочинку в Сочі на Ірину звернув увагу Віктор Салтиков, який на той момент виступав у групі "Форум" і був дуже популярним.

У 1987 році вони зіграли весілля, а через рік Салтикова вже входила до складу групи "Міраж". Але через 6 місяців вона покинула групу, оскільки в неї вже від Віктора була дочка Аліса, яка дуже захворіла.

Ірина Салтикова в молодості

Грошей сім’ї не вистачало, тому Ірина у 1993 році пішла в бізнес і стала співвласником торгових павільйонів. Бізнес був досить затребуваним, але швидко закрився, оскільки в Ірини почалися проблеми із чоловіком. Пара звинувачувала один одного в зрадах, Віктор почав пити алкоголь і навіть став підіймати на Ірину руку, тому вона вирішила розлучитися.

Ірина Салтикова з колишнім чоловіком та донькою

Пізніше, в одному з інтерв’ю Салтикова зізналася, що чоловік змусив її двічі зробити аборт. А коли вони розлучилися, і Ірина залишилася одна з маленькою дитиною, то у неї виявили онкологію. Їй на ранній стадії діагностували рак шийки матки та провели операцію, про яку вона не розповідала навіть рідним.

Ірина Салтикова пережила два аборти та онкологію

Де зараз Ірина Салтикова і що говорить про війну

Особисте життя в Ірини так і не склалося, попри те, що вона мала багато шанувальників. За словами артистки, після розлучення у неї було лише два довгострокові романи. Ірина шість років зустрічалася з одруженим політиком і була у стосунках із представником кримінального світу, який вживав наркотики.

Ірина Салтикова підтримує війну проти України

Зараз секс-символ 90-х живе сама у власному будинку. До неї іноді приїжджає донька Аліса, яка також стала співачкою та навіть записала кавер на мамин хіт "Серые глаза". Живе дівчина на дві країни: Росію та Велику Британію.

Ірина Салтикова разом із дочкою Алісою

Ірина Салтикова періодично з’являється у телепроєктах, а також виступає на ретро-концертах та приватних заходах. У вересні цього року співачка під час ефіру передачі "Битва поколінь" навіть поскандалила з Ольгою Бузовою, назвавши її "вискочкою".

Як Ірина Салтикова виглядає зараз

Щодо війни, то Салтикова не робила публічних заяв, але підтримує диктаторський режим Путіна та війну проти України. У 2016 році Ірина виступала з концертами в анексованому Криму, а в червні 2022 року артистка на День Росії виступила в окупованому Енергодарі в Запорізькій області.

Ірина Салтикова виступала в окупованому Криму та Енергодарі

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