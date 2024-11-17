Її критикували за виступ у Києві у 2015 році: як виглядає зараз співачка Єва Польна

Артистка мовчить про війну Росії проти України

Єва Польна — популярна російська співачка та колишня учасниця гурту "Гості з майбутнього". У 2000-х треки цього колективу слухали в Україні. Ба більше, артистка приїжджала в Україну вже після початку російської агресії на Донбасі.

"Телеграф" розкаже, який вигляд має співачка зараз і що каже про війну.

Що відомо про Єву Польну

Майбутня співачка народилась у 1975 році у Санкт-Петербурзі. З дитинства займалась співами й танцями. Здобувала освіту в місцевому коледжі мистецтв, а згодом — інституті культури за фахом "бібліотекар-бібліограф". Після закінчення вишу певний час була бек-вокалісткою у гурті "А-2".

Однак справжню славу Польній принесла участь у гурті "Гості з майбутнього". У колективі Єва була не лише співачкою, але й авторкою пісень, ескізів костюмів артистів і постановником шоу.

Фото з мережі

"Гості з майбутнього" виконували треки "Он чужой", "Это сильнее меня", "Почему ты?", "Лучшее в тебе", "Я рисую". Переважно колектив гастролював російськими містами та по всьому пострадянському просторі.

У 2009 році Польна почала сольну кар'єру, випустивши дебютну композицію "Хлопці не плачуть". Пізніше з'явилися треки "Я тебя тоже нет", "Не расставаясь", "Міражі". Співачка гастролювала по країні-окупантці та виступала на пропагандистському телебаченні. Стала виконавицею з найбільшою ротацією на радіостанціях Росії та країн СНД у 2013 році.

Фото з мережі

Так, Польна активно розвивала кар'єру у країні-окупантці: створювала треки, кліпи, давала інтерв'ю на телебаченні. До того ж жінка стала однією з небагатьох російських артисток, хто здійснив камінг-аут. Єва заявила про свою бісексуальність.

У 2015 році співачка повідомила, що виступить у Києві. Росіяни почали критикували виконавицю через таке рішення та звинувачували в зраді країни. На такі закиди артистка відповіла, що вона "поза політикою".

Фото з мережі

Невдовзі артистка потрапила до бази "Миротворця" через поїздки в окупований Росією Крим, участь у пропагандистських заходах і заперечення агресії держави-окупантки проти України.

Як зараз виглядає і що каже про війну Єва Польна

За кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії в Україні виконавиця написала допис, в якому повідомила про перенесення концертів. Вона зазначила, що "ситуація не святкова, а жахлива", маючи на увазі війну країни-окупантки проти нашої держави.

Утім, артистка не засудила Росію за її вторгнення в Україні. Лише побажала залишатися людьми, у той час, як її співгромадяни здійснювали повномасштабний наступ в нашу країну.

Фото з інстаграму Єви Польної

А в новорічному пості Польна звернулась до українців як до "сусідів по країні", написавши, що "ми повинні триматися разом". І це тоді, коли Росія стирає з лиця землі українські міста й вбиває людей.

Фото з інстаграму Єви Польної

Зараз артистка продовжує виступати в країні-окупантці та Білорусі та брати участь у шоу пропагандистського телебачення.

Фото з інстаграму Єви Польної

Нещодавно "Телеграф" писав, як виглядає дружина учасника гурту "Чай вдвоем", одесита Стаса Костюшкіна. Вона підтримує війну Росії проти України.