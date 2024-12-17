Алегрова навіть висміювала жінок, що захоплюються надмірною пластикою

Публічні люди часто вдаються до допомоги хірургів, щоб "омолодитися", але не завжди від таких процедур можна отримати бажаний ефект. Зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова зіпсувала своє обличчя "найновішою" пластикою, а ось Ірині Аллегровій, судячи з усього, пощастило більше, адже у свої 72 роки вона виглядає досить молодо та підтягнуто.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінилася зовнішність путіністки Ірини Аллегрової та що вона говорила з приводу пластичних операцій. Багато хто наголошує, що співачка користується досягненнями естетичної медицини.

Як змінилася Ірина Аллегрова за роки кар’єри

Російська естрадна співачка Ірина Аллегрова, яка підтримує агресію проти України, у січні 2025 року відзначатиме 73-річчя. Вона у 2020 році пішла зі сцени й зараз рідко з’являється на публічних заходах, але шанувальники неодноразово наголошували на тому, що на свій вік співачка виглядає досить молодо та підтягнуто.

Ірина Аллегрова в молодості

Аллегрову не раз підозрювали у проведенні пластичних операцій. Хірург Арташес Айрапетян оцінив фотографії артисти й зазначив, на його думку, Аллегрова все ж таки здійснила низку процедур зі своїм обличчям.

Як змінилася Ірина Аллегрова за роки кар’єри

З ймовірністю у 80% співачка могла зробити блефаропластику та підтяжку. Можливо, це безопераційна підтяжка нитками, а можливо це СМАС-ліфтинг. Також хірург зазначив, що Аллегрова, на відміну від інших зірок естради, знає міру і не переборщує з підтяжками та філерами.

Ірина Аллегрова заперечує проведення пластичних операцій

Сама ж путіністка заперечує, що робила пластичні операції. За її словами, секрет її краси у гарній генетиці та правильному догляді за собою, зокрема за шкірою. Але багатьох шанувальників бентежить, яким чином від Аллегрової "біжать" зморшки та пігментні плями.

Ірина Аллегрова пішла зі сцени

В одному з інтерв’ю за 2018 рік артистка висміяла жінок, які захоплюються надмірною пластикою. Путіністка заявляла, що "дівки не бачать, як це їх не красить". Тоді Аллегрова сказала, що приймає природне старіння і не підпускає до себе косметологів, але використовує антивікові креми певної марки.

Ірину Аллегрову підозрюють у проведенні пластики

"Телеграф" писав раніше, як виглядала до пластики зрадниця Таїсія Повалій. За час своєї кар’єри зрадниця зробила кілька операцій, щоби покращити свою зовнішність.