До пластики та російських пісень: як виглядала Ірина Білик на початку кар’єри і що вона тоді співала

Співачка стала справжнім відкриттям для української аудиторії

Ірина Білик – відома українська співачка, яка у 2020 році відзначила ювілей – 30 років сценічної кар’єри. А в цей день, 6 квітня, вона відзначає день народження— їй виповнилося 56 років. Співати артистка розпочала ще зі школи, а потім пробивалася на велику сцену через музичні фестивалі та конкурси. Вона стала справжньою зіркою та залишається нею і зараз.

Що варто знати:

Ірина Білик — народна артистка України, яка розпочала сольну кар'єру на початку 90-х через музичні фестивалі

Співачка пройшла шлях від україномовних хітів до російськомовних альбомів, а зараз знову перекладає репертуар українською

Наразі вона поєднує виховання сина з благодійними концертами на підтримку України

"Телеграф" вирішив пригадати, як виглядала Ірина Білик на початку своєї кар’єри та які пісні вона співала в той час.

Ірина Білик — початок кар’єри та перші українські хіти

Співачка Ірина Білик — корінна киянка, вона народилася у сім’ї простих інженерів. З дитинства майбутню зірку захопили музика, також займалася танцями, а потім стала солісткою дитячого ансамблю "Сонечко".

За часів, коли не було телевізійних талант-шоу, Ірина Білик активно брала участь у музичних фестивалях. Так, у 1989 році вона вперше стала учасницею фестивалю "Червона рута", а 1992 року вийшла на сцену "Слов’янського базару". Так розпочалася її сольна співоча кар’єра. Того ж 1992 року співачка випустила перший професійний кліп на україномовну пісню "Лише твоя". Треба сказати, що на початку кар’єри Білик співала виключно українською мовою, а вже у 2000-х, коли її популярність стрімко зростала, у репертуарі почали з’являтися російськомовні пісні.

1995 року Ірина Білик поїхала в концертний тур "Нова", який музичні експерти називали першим туром в історії української поп-музики.

У 1996 році артистка продовжила брати участь у фестивалях, вона відвідала "Таврійські Ігри", де отримала нагороду "Золота Жар-Птиця" у номінаціях "Співачка року" та "Пісня року".

Пісня "А я пливу у човні", яка вийшла 1997 року, стала мегапопулярною в Україні і зробила Білик справжньою зіркою. Вже тоді співачка стала обличчям деяких брендів, адже її впізнавали.

У 2000 році вийшов знаковий у кар’єрі Ірини Білик поп-роковий альбом "ОМА". З того часу, практично кожна нова пісня артистка ставала хітом. Це на той час з’явилися пісні — "Снег", "О любви" та дует із Кузьмою Скрябіним "Мовчати".

Популярність співачки продовжувала зростати, вона стала частою гостею на телебаченні. У 2007 році Білик взяла участь у "Танцях з зірками", де познайомилася з майбутнім чоловіком Дмитром Дікусаром. Також вона була у проектах "Народна зірка", "Зірка+Зірка", а 2011 року співачка стала членом журі популярного шоу "Фабрика зірок-4". До речі, у 2008 році Ірину Білик удостоїли званням Народної артистки України.

Ірина Білик зараз — як вона виглядає і чим займається

Ірина Білик залишається зіркою в Україні. Зараз їй 54 роки, вона продовжує виступати на сцені та виховувати маленького сина Табріза. Артистка ніколи публічно не розповідала про хірургічні втручання у свою зовнішність, але й не заперечувала їх. Вона виглядає молодшою за свої роки — завжди красива і доглянута.

Із початку повномасштабної війни в Україні Ірина Білик переклала кілька своїх хітів українською мовою, а також почала виконувати на концертах старі україномовні хіти, яких у її репертуарі чимало. Артистка багато виступала за кордоном на підтримку України та продовжує давати благодійні концерти і зараз.

