Говорить російською, в Україні не живе: куди пропала Лобода після втечі з Москви

Після виїзду з Росії артистка будує свою кар’єру не в Україні

Світлана Лобода – популярна українська співачка, яка довгий час будувала кар’єру в Росії. Після початку повномасштабної війни зірка підтримала Україну та виїхала з Москви, проте живе вона зараз не в Києві і виступає теж не українського глядача.

"Телеграф" розповість, де оселилася Світлана Лобода після втечі з Росії та чим вона зараз займається.

Світлана Лобода — де вона зараз живе?

Світлана Лобода народилася в Ірпені під Києвом і починала будувати свою кар’єру в Україні. Спочатку вона виступала у складі групи "ВІА Гра", але потім пішла в сольне плавання і орієнтувалася в основному на російський ринок. Згодом Лобода досягла неймовірних успіхів у Росії і стала чи не головною зіркою в країні-терористі.

У 2009 році Лобода представляла Україну на Євробаченні. Фото: Getty Images

Однак, коли у 2022 році розпочалася повномасштабна війна в Україні, Світлана поспішно втекла з Москви. Вона заявила про свою проукраїнську позицію, спочатку навіть пробувала говорити українською мовою, але згодом повернулася до російської. А ось жити в Україні не залишилася, воно оселилося в Європі.

Лобода вирішила жити у Латвії, а не в Україні. Фото: Getty Images

Як виявилося, країною для життя Лобода обрала Латвію, вона із сім’єю оселилася у Ризі. Туди вона перевезла свою команду і почала будувати музичний бізнес заново. При цьому в 2023 році артистка заявила, що не збирається перекладати українською мовою свої пісні, оскільки має велику російськомовну аудиторію.

Лобода не планує перекладати свої пісні українською мовою. Фото: Getty Images

Крім того, співачка заявила, що не російська мова вбиває українських дітей, а ще, що російська мова не належить російській владі. Отже, вона продовжить працювати на свою російськомовну аудиторію і випускати російські пісні.

Лобода також зізналася, що планує жити в Європі чи Америці, випускати й англомовні пісні. Також у її репертуарі є й нові українські пісні. А от виступати в Україні Світлана, зважаючи на все, не прагне.

Лобода вивчає англійську мову та мріє вийти на англомовний музичний ринок. Фото: Getty Images

На її сторінці в Instagram багато фото та відео, а також анонсів концертів у європейських містах. Нещодавно артистка, наприклад, виступала у Казахстані. До речі, свій блог у соцмережі Лобода також веде здебільшого російською мовою, пости з українськими написами з’являються дуже рідко.

Лобода має щільний графік виступів у Європі і не тільки

