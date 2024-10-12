Співає у рок-гурті і отримує багато хейту: що відомо про старшу дочку Полякової та як вона виглядає зараз

Оля Полякова нерідко захищає дочку Марію від нападок у мережі

Українська співачка Оля Полякова, яка цього року подала заявку на Нацвідбір на Євробачення, виховує двох дітей – 19-річну Марію та 12-річну Алісу. Старша дочка зірки з самого дитинства привертає увагу ЗМІ, шанувальників та хейтерів, а сама "королева ночі" яро захищає спадкоємницю від нападок у мережі.

Що варто знати:

Маша Полякова — співачка, яка виступає у власній рок-групі "ШВИ"

Вона є студенткою престижного музичного коледжу Берклі у США

Дівчина активно веде блоги, але часто стикається з хейтом у мережі

У своїх блогах Маша Полякова нерідко ділиться провокаційними фото та подробицями свого особистого життя. "Телеграф" розповідає, де вчиться, чим займається та як виглядає зараз дівчина.

Що відомо про Машу Полякову

Марія пробує себе у різних напрямках — з 14 років вона веде блог в Інстаграмі (аудиторія понад 175 тисяч осіб) та TikTok (понад 360 тисяч фоловерів). Також дочка Полякової пішла стопами зіркової матері — вона займається музикою і виступає у власному рок-гурті "ШВИ".

Машу Полякову часто називають копією мами. Дівчина має схожі риси обличчя і часто з’являється на публіці з аналогічною пишною зачіскою.

У 2022 році Марія закінчила 11 клас і збиралася вступати до музичного коледжу Берклі в Бостоні, проте через війну її знаменита мама не могла дозволити собі сплатити дороге навчання в США. У результаті дівчина стала студенткою лондонського вишу за безплатною програмою для українців.

Вже 2024 року стало відомо, що Маша вирушила на навчання до Берклі. У вересні молода співачка випустила свій перший кліп на пісню Mary Poppers.

Хейт та скандали

Поляковій-молодшій залишають під фотографіями в Інстаграмі образливі коментарі. Нерідко дівчину буллят через зовнішність і фігуру, але справжні шанувальники швидко встають на захист улюблениці. Доводиться відстоювати доньку й Олі Поляковій, яка любить ділитися в мережі спільними фото з Марією.

У березні 2023 року Маша потрапила у скандал через недоречні висловлювання під час війни. Відпочиваючи в Парижі, дівчина виклала фото, де позує на тлі Ейфелевої вежі та цілується зі своїм хлопцем на одній із вуличок Парижа. Однак обурили людей не самі знімки, а підпис: "Хочу жити, а не виживати". Після цього Марія видалила пост.

"Мені щодня в соцмережах прилітає за те, що типу я сиджу за кордоном і не підтримую свою країну. Хоча я щодня виставляю якийсь пост чи ще якось допомагаю", — говорила дівчина.

Марія не хоче, щоб її порівнювали з відомою матір’ю. "Я не Полякова. Я Марія Буряковська. Мамине прізвище у мене в соцмережах з’явилося ще у 2014 році. І це вже пішло, я маю велику аудиторію, яка знає мене як Машу Полякову. І починати щось заново робити, я не бачу сенсу. Можливо, це прізвище мені шкодить у тому плані, що я не можу щось робити як звичайний підліток, але воно й допомагає", — заявляла молода артистка.

