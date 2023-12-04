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"Хто напише гадості – прокляну!": Полякова заступилася за доньку Машу, не підбираючи слів (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Оля Полякова зі старшою дочкою Машею Новина оновлена 04 грудня 2023, 20:48
Оля Полякова зі старшою дочкою Машею. Фото https://www.instagram.com/mashapolyakova/

Співачка почала загрожувати хейтерам дочки

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно показала відпочинок у Занзібарі з дочкою Машею, зненацька дуже жорстко заступилася за дочку.

Як виявилося, Маша Полякова опублікувала у своєму Instagram миле фото з того самого відпочинку. На знімку 18-річну дівчину знято на пляжі в купальнику, поверх якого накинула світлу мереживну накидку. Її розкішне довге волосся розпущене, а на обличчі мила посмішка та сонцезахисні окуляри.

Випереджаючи хейтерські коментарі, Маша написала під фото: "Може, достатньо хейту? Чи вам по приколу?".

Варто зазначити, що дочку Олі Полякової часто критикують у соцмережі, майже під усіма постами дівчини з’являються хейтерські коментарі, які критикують її за зовнішність і не тільки. Сама співачка неодноразово порушувала цю тему своїх інтерв’ю та розмовах з Машею Єфросініною.

Цього разу Оля також не стала мовчати і в коментарях до нової фотографії доньки пригрозила хейтерам: "Значить так! Хто напише гадості — прокляну! Я не шуткую! Буде тобі враже, так як відьма скаже".

Маша Полякова

Примітно, що після цих слів, хейтерських коментарів не було, всі користувачі раптом почали нахвалювати Машу.

Раніше "Телеграф" розповідав, дочка Олі Полякової раптово розлучилася з бойфрендом. Маша зізналася, що спричинило її розрив з коханим.

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#Оля Полякова #Маша Полякова