"Хто напише гадості – прокляну!": Полякова заступилася за доньку Машу, не підбираючи слів (фото)

Співачка почала загрожувати хейтерам дочки

Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно показала відпочинок у Занзібарі з дочкою Машею, зненацька дуже жорстко заступилася за дочку.

Як виявилося, Маша Полякова опублікувала у своєму Instagram миле фото з того самого відпочинку. На знімку 18-річну дівчину знято на пляжі в купальнику, поверх якого накинула світлу мереживну накидку. Її розкішне довге волосся розпущене, а на обличчі мила посмішка та сонцезахисні окуляри.

Випереджаючи хейтерські коментарі, Маша написала під фото: "Може, достатньо хейту? Чи вам по приколу?".

Варто зазначити, що дочку Олі Полякової часто критикують у соцмережі, майже під усіма постами дівчини з’являються хейтерські коментарі, які критикують її за зовнішність і не тільки. Сама співачка неодноразово порушувала цю тему своїх інтерв’ю та розмовах з Машею Єфросініною.

Цього разу Оля також не стала мовчати і в коментарях до нової фотографії доньки пригрозила хейтерам: "Значить так! Хто напише гадості — прокляну! Я не шуткую! Буде тобі враже, так як відьма скаже".

Примітно, що після цих слів, хейтерських коментарів не було, всі користувачі раптом почали нахвалювати Машу.

Раніше "Телеграф" розповідав, дочка Олі Полякової раптово розлучилася з бойфрендом. Маша зізналася, що спричинило її розрив з коханим.