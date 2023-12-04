"Кто напишет гадости – прокляну!": Полякова вступилась за дочь Машу, не подбирая слов (фото)

Певица начала угрожать хейтерам дочери

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала отдых в Занзибаре с дочерью Машей, неожиданно очень жестко вступилась за дочь.

Как оказалось, Маша Полякова опубликовала в своем Instagram милое фото с того самого отдыха. На снимке 18-летняя девушка запечатлена на пляже в купальнике, поверх которого накинула светлую кружевную накидку. Ее роскошные длинные волосы распущены, а на лице милая улыбка и солнцезащитные очки.

Опережая хейтерские комментарии Маша написала под фото: "Может, достаточно хейта? Или вам по приколу?".

Стоит отметить, что дочь Оли Поляковой часто подвергается критике в соцсети, почти под всеми постами девушки появляются хейтерские комментарии, которые критикуют ее за внешность и не только. Сама певица не раз поднимала эту тему своих интервью и беседах с Машей Ефросининой.

В этот раз Оля также не стала молчать и в комментариях к новой фотографии дочери пригрозила хейтерам: "Значит так! Кто напишет гадости — прокляну! Я не шучу! Будет тебе враже, так как ведьма скажет".

Примечательно, что после этих слов, хейтерских комментариев не последовало, все пользователи вдруг начали нахваливать Машу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, дочь Оли Поляковой внезапно рассталась с бойфрендом. Маша призналась, что стало причиной ее разрыва с возлюбленным.