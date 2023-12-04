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"Кто напишет гадости – прокляну!": Полякова вступилась за дочь Машу, не подбирая слов (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Оля Полякова со старшей дочерью Машей Новость обновлена 04 декабря 2023, 20:48
Оля Полякова со старшей дочерью Машей. Фото https://www.instagram.com/mashapolyakova/

Певица начала угрожать хейтерам дочери

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала отдых в Занзибаре с дочерью Машей, неожиданно очень жестко вступилась за дочь.

Как оказалось, Маша Полякова опубликовала в своем Instagram милое фото с того самого отдыха. На снимке 18-летняя девушка запечатлена на пляже в купальнике, поверх которого накинула светлую кружевную накидку. Ее роскошные длинные волосы распущены, а на лице милая улыбка и солнцезащитные очки.

Опережая хейтерские комментарии Маша написала под фото: "Может, достаточно хейта? Или вам по приколу?".

Стоит отметить, что дочь Оли Поляковой часто подвергается критике в соцсети, почти под всеми постами девушки появляются хейтерские комментарии, которые критикуют ее за внешность и не только. Сама певица не раз поднимала эту тему своих интервью и беседах с Машей Ефросининой.

В этот раз Оля также не стала молчать и в комментариях к новой фотографии дочери пригрозила хейтерам: "Значит так! Кто напишет гадости — прокляну! Я не шучу! Будет тебе враже, так как ведьма скажет".

Маша Полякова

Примечательно, что после этих слов, хейтерских комментариев не последовало, все пользователи вдруг начали нахваливать Машу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, дочь Оли Поляковой внезапно рассталась с бойфрендом. Маша призналась, что стало причиной ее разрыва с возлюбленным.

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