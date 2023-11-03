Встречался ради подписчиков? Дочь Оли Поляковой внезапно рассталась с бойфрендом

Девушка призналась, что стало причиной ее разрыва с возлюбленным

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша сообщила о расставании с бойфрендом Артуром, с которым была вместе, пока жила и училась в Лондоне. Девушка уверена, что тот был с не по любви, а ради узнаваемости.

Об этом 18-летняя Маша Полякова сказала в эфире "Ранок у великому місті". Дочь артистки не стала скрывать причину разрыва.

Так, до возвращения в Киев и поступления в столичный вуз Маша училась в Лондоне. Там же у нее и завязались отношения с Артуром. Теперь же девушка говорит, что бойфренд для нее — пройденный этап. Так что и британская столица, и парень остались в прошлом.

Маша Полякова с экс-парнем Артуром

"Он очень некрасиво повел себя. Показал, какой он человек на самом деле, что я ему вообще не нравилась и это все было потому, что он хотел нагнать себе подписчиков. Он такими маленькими шагами начал это показывать. Возможно, он считает, что это не так, но я это видела", — рассказала Маша Полякова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети обсуждают внешность Маши Поляковой. Звездная мама Оля Полякова заступилась за дочь и жестко ответила хейтерам.