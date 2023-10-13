Были вместе почти три года: Тарабарова спустя годы раскрыла подробности отношений с Дантесом и намекнула на его неверность (видео)

Певица рассказала, почему они скрывали свои отношения, а в конце концов расстались

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая во время войны родила третьего ребенка, поделилась неожиданными подробностями своих отношений с Владимиром Дантесом. Как оказалось, во время "Фабрики звезд" артисты состояли в длительных отношениях. Однако, из-за опального характера и свалившейся славы не смогли сохранить эти отношения.

Об этом Тарабарова рассказала в интервью Славе Демину. По словам певицы, на то время они с Дантесом решили хранить в тайне свой роман, так что многие поклонники до сих пор не знали о связи певцов.

"Я не хотела, чтобы слухи ходили о том, с кем кто встречается, не давали возможности моей музыке быть услышанной. Я автор, для меня очень важно быть услышанной. А, к сожалению, сплетни об интимных отношениях, разлетаются большим тиражом", — поделилась Светлана.

Как отметила певица, они с Дантесом были детьми, каждый со своим непростым характером, часто ссорились и не умели уважать друг друга. Кроме того, Тарабарова намекнула на неверность Дантеса в их отношениях.

"Мы не справились. Мы не знали, как это — уважение друг к другу. Мы не знали, как это — быть верными… Ну это уже со стороны Володи", — сказала Тарабарова.

Также певица отметила, что сейчас они с Дантесом в нормальных отношениях. Она видела его недавнее интервью и теперь гордится тем, каким он стал.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Светлана Тарабарова растрогала фото с мамой, которую вывезла из Херсона. Певица призвала подписчиков беречь своих родных.