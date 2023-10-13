Були разом майже три роки: Тарабарова через роки розкрила подробиці стосунків з Дантесом і натякнула на його невірність (відео)

Співачка розповіла, чому вони приховували свої стосунки, а врешті-решт розсталися

Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка під час війни народила третю дитину, поділилася несподіваними подробицями своїх стосунків із Володимиром Дантесом. Як виявилося, під час "Фабрики зірок" артисти перебували у тривалих стосунках. Однак, через запальний характер і швидку славу, не змогли зберегти ці відносини.

Про це Тарабарова розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну. За словами співачки, на той час вони з Дантесом вирішили зберігати в таємниці свій роман, тому багато шанувальників досі не знали про зв’язок співаків.

"Я не хотіла, щоб чутки ходили про те, з ким хтось зустрічається, і не давали можливості моїй музиці бути почутою. Я автор, для мене дуже важливо бути почутою. А, на жаль, плітки про інтимні стосунки, розлітаються більшим тиражем", — поділилася Світлана.

Як зазначила співачка, вони з Дантесом були дітьми, кожен зі своїм непростим характером часто сварилися і не вміли поважати один одного. Крім того, Тарабарова натякнула на невірність Дантеса у їхніх стосунках.

"Ми не впоралися. Ми не знали, як це — повага один до одного. Ми не знали, як це бути вірними... Ну це вже з боку Володі", — сказала Тарабарова.

Також співачка зазначила, що зараз вони з Дантесом у нормальних стосунках. Вона бачила його недавнє інтерв’ю і тепер пишається тим, яким він став.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Світлана Тарабарова зворушила фото з мамою, яку вивезла з Херсона. Співачка закликала передплатників берегти своїх рідних.